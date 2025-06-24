Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России
Мишустин: вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 г превысил 4 процента
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году превысил 4%, составив 7,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии креативной экономики.
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе в рамках пленарной сессии ПМЭФ поручил поручил правительству вместе с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта.
«
"По итогам прошлого года вклад креативной экономики в валовой внутренний продукт России превысил 4%. Это 7,5 триллионов рублей. Три четверти выручки были обеспечены пятью секторами. Это программное обеспечение, софт; реклама; гастрономия; исполнительские искусства и дизайн", - сказал Мишустин.
Премьер также указал, что указом президента о национальных целях стоит задача увеличить долю творческих индустрий в ВВП страны к 2030 году до 6%.
"Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности. Как отмечал президент, уже сейчас многие из региональных брендов относятся к творческим индустриям. Появляются и новые интересные проекты", - отметил Мишустин.
Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках
25 декабря 2024, 07:08