https://ria.ru/20250624/ekonomika-2025223595.html

Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России

Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России - РИА Новости, 24.06.2025

Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России

Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году превысил 4%, составив 7,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:39:00+03:00

2025-06-24T23:39:00+03:00

2025-06-24T23:39:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году превысил 4%, составив 7,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии креативной экономики. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе в рамках пленарной сессии ПМЭФ поручил поручил правительству вместе с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта. "По итогам прошлого года вклад креативной экономики в валовой внутренний продукт России превысил 4%. Это 7,5 триллионов рублей. Три четверти выручки были обеспечены пятью секторами. Это программное обеспечение, софт; реклама; гастрономия; исполнительские искусства и дизайн", - сказал Мишустин. Премьер также указал, что указом президента о национальных целях стоит задача увеличить долю творческих индустрий в ВВП страны к 2030 году до 6%. "Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности. Как отмечал президент, уже сейчас многие из региональных брендов относятся к творческим индустриям. Появляются и новые интересные проекты", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20241225/zarabotki-1991127980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин