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Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России - РИА Новости, 24.06.2025
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23:39 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ekonomika-2025223595.html
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России - РИА Новости, 24.06.2025
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России
Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году превысил 4%, составив 7,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:39:00+03:00
2025-06-24T23:39:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году превысил 4%, составив 7,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии креативной экономики. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе в рамках пленарной сессии ПМЭФ поручил поручил правительству вместе с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта. "По итогам прошлого года вклад креативной экономики в валовой внутренний продукт России превысил 4%. Это 7,5 триллионов рублей. Три четверти выручки были обеспечены пятью секторами. Это программное обеспечение, софт; реклама; гастрономия; исполнительские искусства и дизайн", - сказал Мишустин. Премьер также указал, что указом президента о национальных целях стоит задача увеличить долю творческих индустрий в ВВП страны к 2030 году до 6%. "Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности. Как отмечал президент, уже сейчас многие из региональных брендов относятся к творческим индустриям. Появляются и новые интересные проекты", - отметил Мишустин.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России

Мишустин: вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 г превысил 4 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году превысил 4%, составив 7,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии креативной экономики.
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе в рамках пленарной сессии ПМЭФ поручил поручил правительству вместе с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта.
«
"По итогам прошлого года вклад креативной экономики в валовой внутренний продукт России превысил 4%. Это 7,5 триллионов рублей. Три четверти выручки были обеспечены пятью секторами. Это программное обеспечение, софт; реклама; гастрономия; исполнительские искусства и дизайн", - сказал Мишустин.
Премьер также указал, что указом президента о национальных целях стоит задача увеличить долю творческих индустрий в ВВП страны к 2030 году до 6%.
"Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности. Как отмечал президент, уже сейчас многие из региональных брендов относятся к творческим индустриям. Появляются и новые интересные проекты", - отметил Мишустин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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