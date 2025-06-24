https://ria.ru/20250624/ekonomika-2025211867.html

В Госдуме заявили о необходимости перехода к новой экономической модели

В Госдуме заявили о необходимости перехода к новой экономической модели - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуме заявили о необходимости перехода к новой экономической модели

Назрело время перехода к новой экономической модели, в основе которой будет партнерство государств, а частный сектор используется как эффективный инструмент для РИА Новости, 24.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Назрело время перехода к новой экономической модели, в основе которой будет партнерство государств, а частный сектор используется как эффективный инструмент для реализации этих целей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Я считаю, что назрело время перехода к новой экономической модели, в основе которой будет партнерство частных государств, где есть государственные цели и задачи, а частный сектор используется как эффективный инструмент для реализации этих целей", - сказал агентству Бабаков. Вице-спикер Госдумы отметил, что, если говорить о той экономической модели, которую Россия переживает с 1990-х годов, то она себя не исчерпала, но существует необходимость формирования новой модели развития. "Мы не можем двигаться сегодня вперед быстрыми темпами, если не поменяем экономическую модель, в основе которой должно быть понимание, что есть общественные интересы, блага. И если обратиться к тому, что было у нас до настоящего времени, то отсюда и порожденное еще в 90-х годах отношение к социальной сфере, которая финансировалась по остаточному принципу: закладывалось основание, что мы функционируем экономически, развиваемся, что-то делаем, а то, что осталось, - мы на здравоохранение, образование", - добавил Бабаков. Политик подчеркнул, что благодаря позиции президента России Владимира Путина есть понимание, что социальная сфера - цель экономического развития, а это все меняет "с ног на голову". "И бизнес, и государственное участие должны быть направлены на создание комфортной среды обитания, создание условий, в которых решается проблема рождаемости. Это не только количество детей, это прежде всего нормальные условия жизни, работы и так далее. Это совершенно другое отношение к результатам экономического процесса, и как следствие - участие в экономическом процессе", - заключил Бабаков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/roskongress-2023227490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр бабаков, владимир путин, госдума рф, экономика