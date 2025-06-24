https://ria.ru/20250624/ekonomika-2025180938.html

Российский рынок акций во вторник снизился на 0,53 процента

Российский рынок акций во вторник снизился на 0,53 процента - РИА Новости, 24.06.2025

Российский рынок акций во вторник снизился на 0,53 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:57:00+03:00

2025-06-24T18:57:00+03:00

2025-06-24T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,53%, до 2744,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1159,3 пункта, долларовый РТС - на 0,66%, до 1103,11 пункта.

https://ria.ru/20250620/tsb-2024292080.html

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экономика, московская биржа, ципр-2025, ртс