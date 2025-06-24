https://ria.ru/20250624/ekaterinburg-2025121410.html

Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города

Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города - РИА Новости, 24.06.2025

Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города

Определенный стандарт в качестве уборки улиц Екатеринбурга достигнут, поэтому прозвище "Грязьбург" для города уже не актуально, заявил глава уральской столицы... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:54:00+03:00

2025-06-24T15:54:00+03:00

2025-06-24T16:36:00+03:00

общество

екатеринбург

российская академия наук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Определенный стандарт в качестве уборки улиц Екатеринбурга достигнут, поэтому прозвище "Грязьбург" для города уже не актуально, заявил глава уральской столицы Алексей Орлов. "Мы достигаем определенного стандарта и, наверное, ни у кого из жителей и гостей нашего города уже язык не повернется наш город назвать "Грязьбургом". Ну, нет такого. Работают пылесосы, производится мойка улиц. Мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе", - сказал глава Екатеринбурга в ходе заседании городской думы. По его словам, конец зимы – начало весны показали достаточно серьезные упущения в работе, в связи с чем непростые кадровые решения были приняты и будут приниматься дальше на уровне районов. Орлов отметил, что изменение подхода к уборке города – процесс ежедневный, кропотливый и требующий постоянной донастройки, но в настоящее время есть все ресурсы, чтобы содержать город по столичным стандартам. За Екатеринбургом в народе прочно закрепилось название "Грязьбург", соответствующая табличка в 2016 году появилась на въезде в город. В 2017 году администрация заказала исследование на определение источников и причин загрязнения городской территории за 1,8 миллиона рублей. Как выяснили ученые УрО РАН, в уральской столице 400 тысяч тонн грязи, которая на 75% состоит из строительных материалов и пыли с карьеров, на 20% – из почвы и на 5% – из мусора. При этом, по данным специалистов, на каждого жителя города приходится 80 килограммов пылегрязевого осадка.

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екатеринбург

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общество, екатеринбург, российская академия наук