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Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города - РИА Новости, 24.06.2025
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15:54 24.06.2025 (обновлено: 16:36 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ekaterinburg-2025121410.html
Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города
Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города - РИА Новости, 24.06.2025
Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города
Определенный стандарт в качестве уборки улиц Екатеринбурга достигнут, поэтому прозвище "Грязьбург" для города уже не актуально, заявил глава уральской столицы... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:54:00+03:00
2025-06-24T16:36:00+03:00
общество
екатеринбург
российская академия наук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Определенный стандарт в качестве уборки улиц Екатеринбурга достигнут, поэтому прозвище "Грязьбург" для города уже не актуально, заявил глава уральской столицы Алексей Орлов. "Мы достигаем определенного стандарта и, наверное, ни у кого из жителей и гостей нашего города уже язык не повернется наш город назвать "Грязьбургом". Ну, нет такого. Работают пылесосы, производится мойка улиц. Мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе", - сказал глава Екатеринбурга в ходе заседании городской думы. По его словам, конец зимы – начало весны показали достаточно серьезные упущения в работе, в связи с чем непростые кадровые решения были приняты и будут приниматься дальше на уровне районов. Орлов отметил, что изменение подхода к уборке города – процесс ежедневный, кропотливый и требующий постоянной донастройки, но в настоящее время есть все ресурсы, чтобы содержать город по столичным стандартам. За Екатеринбургом в народе прочно закрепилось название "Грязьбург", соответствующая табличка в 2016 году появилась на въезде в город. В 2017 году администрация заказала исследование на определение источников и причин загрязнения городской территории за 1,8 миллиона рублей. Как выяснили ученые УрО РАН, в уральской столице 400 тысяч тонн грязи, которая на 75% состоит из строительных материалов и пыли с карьеров, на 20% – из почвы и на 5% – из мусора. При этом, по данным специалистов, на каждого жителя города приходится 80 килограммов пылегрязевого осадка.
https://ria.ru/20250318/ekaterinburg-1908176726.html
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общество, екатеринбург, российская академия наук
Общество, Екатеринбург, Российская академия наук
Екатеринбург перестал быть "Грязьбургом", заявил глава города

Глава Екатеринбурга Орлов: город перестал быть "Грязьбургом"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Определенный стандарт в качестве уборки улиц Екатеринбурга достигнут, поэтому прозвище "Грязьбург" для города уже не актуально, заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.
"Мы достигаем определенного стандарта и, наверное, ни у кого из жителей и гостей нашего города уже язык не повернется наш город назвать "Грязьбургом". Ну, нет такого. Работают пылесосы, производится мойка улиц. Мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе", - сказал глава Екатеринбурга в ходе заседании городской думы.
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По его словам, конец зимы – начало весны показали достаточно серьезные упущения в работе, в связи с чем непростые кадровые решения были приняты и будут приниматься дальше на уровне районов. Орлов отметил, что изменение подхода к уборке города – процесс ежедневный, кропотливый и требующий постоянной донастройки, но в настоящее время есть все ресурсы, чтобы содержать город по столичным стандартам.
За Екатеринбургом в народе прочно закрепилось название "Грязьбург", соответствующая табличка в 2016 году появилась на въезде в город. В 2017 году администрация заказала исследование на определение источников и причин загрязнения городской территории за 1,8 миллиона рублей. Как выяснили ученые УрО РАН, в уральской столице 400 тысяч тонн грязи, которая на 75% состоит из строительных материалов и пыли с карьеров, на 20% – из почвы и на 5% – из мусора. При этом, по данным специалистов, на каждого жителя города приходится 80 килограммов пылегрязевого осадка.
 
ОбществоЕкатеринбургРоссийская академия наук
 
 
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