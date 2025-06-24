Опекунше из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве, огласят приговор в июле
В Екатеринбурге 28 июля огласят приговор опекунше, обвиняемой в убийстве ребенка
© СУ СК России по Свердловской области/Telegram33-летняя жительница Екатеринбурга, подозреваемая в совершении убийства малолетнего
33-летняя жительница Екатеринбурга, подозреваемая в совершении убийства малолетнего. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд 28 июля огласит приговор опекунше из Екатеринбурга Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании пятилетнего подопечного, тело которого было спрятано в спортивной сумке в гараже, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, ноги связала скотчем, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него.
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По версии следствия, Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым сейчас совместно с ней идет суд. Гособвинитель уже запросил 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова – шесть лет колонии общего режима.
"Оглашение приговора и Наумовой, и Егольникову – 28 июля в 14.00 (12.00 мск)", – сказала собеседница агентства.
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения также с отсрочкой наказания по достижению ребенком 14-летнего возраста.