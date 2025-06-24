https://ria.ru/20250624/egipet-2025115033.html

Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте

Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте - РИА Новости, 24.06.2025

Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте

Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:31:00+03:00

2025-06-24T15:31:00+03:00

2025-06-24T15:47:00+03:00

технологии

египет

туризм

общество

россия

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750344289_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_fceb1acbed372ab34880756c7b6741d9.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT."Часть из них остается без связи и интернета, а некоторым приходится платить по 10–20 тысяч рублей за устройство", — говорится в публикации.Как указали в материале, египетское правительство в этом году приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течении 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию.Туристы могут избежать потери доступа к связи, если заплатят налог в размере 38 процентов от стоимости телефона, при этом для российских граждан ввели исключение: одно мобильное устройство можно провезти бесплатно, но за следующий уже придется внести средстваКак отметил SHOT, блокировке подверглись смартфоны уже побывавших в этом году в Египте россиян, у которых была местная сим-карта. В публикации подчеркнули, что у этих туристов истекли их 90 дней до блокировки, о которых они могли не знать.

https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, египет, туризм, общество, россия