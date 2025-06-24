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Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте - РИА Новости, 24.06.2025
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Туризм
 
15:31 24.06.2025 (обновлено: 15:47 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/egipet-2025115033.html
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте - РИА Новости, 24.06.2025
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте
Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT."Часть из них остается без связи и интернета, а некоторым приходится платить по 10–20 тысяч рублей за устройство", — говорится в публикации.Как указали в материале, египетское правительство в этом году приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течении 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию.Туристы могут избежать потери доступа к связи, если заплатят налог в размере 38 процентов от стоимости телефона, при этом для российских граждан ввели исключение: одно мобильное устройство можно провезти бесплатно, но за следующий уже придется внести средстваКак отметил SHOT, блокировке подверглись смартфоны уже побывавших в этом году в Египте россиян, у которых была местная сим-карта. В публикации подчеркнули, что у этих туристов истекли их 90 дней до блокировки, о которых они могли не знать.
https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html
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технологии, египет, туризм, общество, россия
Технологии, Египет, Туризм, Общество, Россия, Туризм
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте

SHOT: российские туристы в Египте пожаловались на блокировку телефонов

© РИА Новости / Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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Туристы во время отдыха на пляже Хургады
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT.
«
"Часть из них остается без связи и интернета, а некоторым приходится платить по 10–20 тысяч рублей за устройство", — говорится в публикации.
Как указали в материале, египетское правительство в этом году приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течении 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию.
Туристы могут избежать потери доступа к связи, если заплатят налог в размере 38 процентов от стоимости телефона, при этом для российских граждан ввели исключение: одно мобильное устройство можно провезти бесплатно, но за следующий уже придется внести средства
Как отметил SHOT, блокировке подверглись смартфоны уже побывавших в этом году в Египте россиян, у которых была местная сим-карта. В публикации подчеркнули, что у этих туристов истекли их 90 дней до блокировки, о которых они могли не знать.
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