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Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте - РИА Новости, 24.06.2025
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте
Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:31:00+03:00
2025-06-24T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские туристы в Египте пожаловались на массовую блокировку телефонов из-за нового закона, сообщает Telegram-канал SHOT."Часть из них остается без связи и интернета, а некоторым приходится платить по 10–20 тысяч рублей за устройство", — говорится в публикации.Как указали в материале, египетское правительство в этом году приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течении 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию.Туристы могут избежать потери доступа к связи, если заплатят налог в размере 38 процентов от стоимости телефона, при этом для российских граждан ввели исключение: одно мобильное устройство можно провезти бесплатно, но за следующий уже придется внести средстваКак отметил SHOT, блокировке подверглись смартфоны уже побывавших в этом году в Египте россиян, у которых была местная сим-карта. В публикации подчеркнули, что у этих туристов истекли их 90 дней до блокировки, о которых они могли не знать.
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технологии, египет, туризм, общество, россия
Технологии, Египет, Туризм, Общество, Россия, Туризм
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте
SHOT: российские туристы в Египте пожаловались на блокировку телефонов