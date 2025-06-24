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Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации - РИА Новости, 24.06.2025
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13:12 24.06.2025 (обновлено: 13:26 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/efimov-2025050509.html
Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации
Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации - РИА Новости, 24.06.2025
Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации
Около 400 горожан начали переселение в жилой комплекс на Спортивной улице в Москве в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:12:00+03:00
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общество
жилье
москва
лесной
троицкий административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 400 горожан начали переселение в жилой комплекс на Спортивной улице в Москве в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около 400 жителей из двух старых домов на Спортивной улице и еще двух на Лесной и Пионерской улицах приступают к поэтапному переселению в жилой комплекс, возведенный по программе реновации. На первом этаже открыт Центр информирования, в котором горожане могут получить необходимую помощь на всех этапах переезда", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Ефимов добавил, что после завершения переселения на месте центра построят объекты социально-бытового назначения.В сообщении уточняется, что в всего по реновации в Троицком административном округе новое жилье получат около 10 тысяч человек.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми осмотр квартир начали свыше 80 жителей дома 6 на улице Спортивной, позже его начнут еще 60 человек из дома 7 на Пионерской улице. Также к переезду готовятся более 250 горожан из дома 5 на улице Лесной и дома 8 на улице Спортивной.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка под строительство жилья.
https://ria.ru/20250624/efimov-2024931201.html
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общество, жилье, москва, лесной, троицкий административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Общество, Жилье, Москва, Лесной, Троицкий административный округ, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации

Ефимов: 400 человек начали переселение в ЖК на Спортивной улице по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 400 горожан начали переселение в жилой комплекс на Спортивной улице в Москве в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Около 400 жителей из двух старых домов на Спортивной улице и еще двух на Лесной и Пионерской улицах приступают к поэтапному переселению в жилой комплекс, возведенный по программе реновации. На первом этаже открыт Центр информирования, в котором горожане могут получить необходимую помощь на всех этапах переезда", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Ефимов добавил, что после завершения переселения на месте центра построят объекты социально-бытового назначения.
В сообщении уточняется, что в всего по реновации в Троицком административном округе новое жилье получат около 10 тысяч человек.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми осмотр квартир начали свыше 80 жителей дома 6 на улице Спортивной, позже его начнут еще 60 человек из дома 7 на Пионерской улице. Также к переезду готовятся более 250 горожан из дома 5 на улице Лесной и дома 8 на улице Спортивной.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка под строительство жилья.
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ОбществоЖильеМоскваЛеснойТроицкий административный округВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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