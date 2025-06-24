https://ria.ru/20250624/efimov-2025050509.html

Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации

Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации - РИА Новости, 24.06.2025

Ефимов: еще 400 человек начали переселение в рамках программы реновации

Около 400 горожан начали переселение в жилой комплекс на Спортивной улице в Москве в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:12:00+03:00

2025-06-24T13:12:00+03:00

2025-06-24T13:26:00+03:00

общество

жилье

москва

лесной

троицкий административный округ

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 400 горожан начали переселение в жилой комплекс на Спортивной улице в Москве в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около 400 жителей из двух старых домов на Спортивной улице и еще двух на Лесной и Пионерской улицах приступают к поэтапному переселению в жилой комплекс, возведенный по программе реновации. На первом этаже открыт Центр информирования, в котором горожане могут получить необходимую помощь на всех этапах переезда", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Ефимов добавил, что после завершения переселения на месте центра построят объекты социально-бытового назначения.В сообщении уточняется, что в всего по реновации в Троицком административном округе новое жилье получат около 10 тысяч человек.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми осмотр квартир начали свыше 80 жителей дома 6 на улице Спортивной, позже его начнут еще 60 человек из дома 7 на Пионерской улице. Также к переезду готовятся более 250 горожан из дома 5 на улице Лесной и дома 8 на улице Спортивной.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка под строительство жилья.

https://ria.ru/20250624/efimov-2024931201.html

https://ria.ru/20250623/efimov-2024635028.html

москва

лесной

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общество, жилье, москва, лесной, троицкий административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы