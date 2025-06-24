https://ria.ru/20250624/efimov-2024931201.html
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ - РИА Новости, 24.06.2025
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ
На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится современное общественно-деловое... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:12:00+03:00
2025-06-24T09:12:00+03:00
2025-06-24T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819863_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_13d2ee09568bc0b4812817c7fd541f02.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится современное общественно-деловое пространство, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На отведенном под редевелопмент участке площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса. Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти 5 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, проект реорганизации земельного участка предусматривает строительство рядом с метро "Волгоградский проспект" по адресу: Волгоградский проспект, 32, офисных зданий, торгового-выставочного комплекса, а также ярмарочного павильона.В Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250623/moskva-2024805203.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819863_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_5691dbc22d7e4e1184cf49e9135a36da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ
Ефимов: в Южнопортовом районе Москвы в рамках КРТ появится деловое пространство
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится
современное общественно-деловое пространство, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На отведенном под редевелопмент участке площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса. Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти 5 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, проект реорганизации земельного участка предусматривает строительство рядом с метро "Волгоградский проспект" по адресу: Волгоградский проспект, 32, офисных зданий, торгового-выставочного комплекса, а также ярмарочного павильона.
В Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.