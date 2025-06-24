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Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ - РИА Новости, 24.06.2025
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09:12 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/efimov-2024931201.html
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ - РИА Новости, 24.06.2025
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ
На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится современное общественно-деловое... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:12:00+03:00
2025-06-24T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится современное общественно-деловое пространство, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На отведенном под редевелопмент участке площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса. Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти 5 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, проект реорганизации земельного участка предусматривает строительство рядом с метро "Волгоградский проспект" по адресу: Волгоградский проспект, 32, офисных зданий, торгового-выставочного комплекса, а также ярмарочного павильона.В Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250623/moskva-2024805203.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: деловое пространство появится в Южнопортовом районе в рамках КРТ

Ефимов: в Южнопортовом районе Москвы в рамках КРТ появится деловое пространство

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится современное общественно-деловое пространство, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На отведенном под редевелопмент участке площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса. Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти 5 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, проект реорганизации земельного участка предусматривает строительство рядом с метро "Волгоградский проспект" по адресу: Волгоградский проспект, 32, офисных зданий, торгового-выставочного комплекса, а также ярмарочного павильона.
В Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Ефимов: малый бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы
23 июня, 13:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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