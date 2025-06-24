https://ria.ru/20250624/efimov-2023757207.html

Ефимов: Москва выделила бизнесу 271 гектар земли для возведения предприятий

Ефимов: Москва выделила бизнесу 271 гектар земли для возведения предприятий - РИА Новости, 24.06.2025

Ефимов: Москва выделила бизнесу 271 гектар земли для возведения предприятий

Власти Москвы предоставили инвесторам 271 гектар территории по льготной ставке аренды для строительства 54 промышленных объектов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:12:00+03:00

2025-06-24T15:12:00+03:00

2025-06-24T15:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам 271 гектар территории по льготной ставке аренды для строительства 54 промышленных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С марта 2022-го инвесторы, которые планируют строить и расширять свои производства в столице, могут получить для этого участки от города за символическую плату – один рубль в год. Такая мера поддержки востребована. За время ее действия город предоставил уже более 271 гектара земли для реализации 54 проектов, по которым инвесторы возведут объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Так, планируется построить предприятия пищевой и строительной промышленности, заводы по выпуску медицинского оборудования, косметики, одежды и другие. Уточняется, что реализация этих проектов позволит создать до 23 тысяч рабочих мест.Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что свыше 200 гектаров земли для реализации 22 масштабных инвестиционных проектов выделено в ТиНАО и Зеленограде. Площадь планируемых предприятий составит около 1,5 миллиона квадратных метров.На юго-востоке Москвы было выделено более 25 гектаров земли для реализации восьми проектов, а на западе столицы выделено 16 гектаров земли для строительства пяти предприятий.

https://ria.ru/20250624/efimov-2024965210.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы