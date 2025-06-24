https://ria.ru/20250624/dtp-2025129789.html

На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход

На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход - РИА Новости, 24.06.2025

На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход

Пешеход пострадал в ДТП с автобусом на западе Москвы, предварительно, он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, пострадавшего госпитализировали,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:30:00+03:00

2025-06-24T16:30:00+03:00

2025-06-24T16:30:00+03:00

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пешеход пострадал в ДТП с автобусом на западе Москвы, предварительно, он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Сегодня около 14.10 на Тропаревской улице, в районе дома 25, произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, пешеход вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250619/avtobus--2023955775.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы