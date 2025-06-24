Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/dtp-2025129789.html
На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход
На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход - РИА Новости, 24.06.2025
На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход
Пешеход пострадал в ДТП с автобусом на западе Москвы, предварительно, он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, пострадавшего госпитализировали,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:30:00+03:00
2025-06-24T16:30:00+03:00
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982153462_12:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_249c52d73e91604ca52c67132e764cc6.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пешеход пострадал в ДТП с автобусом на западе Москвы, предварительно, он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Сегодня около 14.10 на Тропаревской улице, в районе дома 25, произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, пешеход вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250619/avtobus--2023955775.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982153462_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_4567f3d7b03e8faae9d5377231d1a58c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход

На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал пешеход, он госпитализирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пешеход пострадал в ДТП с автобусом на западе Москвы, предварительно, он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«
"Сегодня около 14.10 на Тропаревской улице, в районе дома 25, произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, пешеход вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Автобус с детьми съехал в кювет в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
19 июня, 16:16
 
ПроисшествияАвтоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала