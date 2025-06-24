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ЦАХАЛ сообщила о перехвате четырех дронов, запущенных с территории Ирана
ЦАХАЛ сообщила о перехвате четырех дронов, запущенных с территории Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате четырех дронов, запущенных с территории Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате четырех беспилотников, запущенных с территории Ирана. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:35:00+03:00
2025-06-24T02:35:00+03:00
2025-06-24T02:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате четырех беспилотников, запущенных с территории Ирана. "ВВС Израиля перехватили четыре беспилотника, запущенных с территории Ирана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ сообщила о перехвате четырех дронов, запущенных с территории Ирана
ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили четыре дрона, запущенных с территории Ирана