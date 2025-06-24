https://ria.ru/20250624/dron-2025110660.html
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:20:00+03:00
2025-06-24T15:20:00+03:00
2025-06-24T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962498895_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_2bb785323685d5a97d5596761df5e318.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что по докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962498895_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_5f7361fcc2bec0f5f37b1be00d5592c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов
МО РФ: экипаж Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ