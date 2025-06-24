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Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/dron-2025110660.html
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:20:00+03:00
2025-06-24T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что по докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов

МО РФ: экипаж Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ

© Минобороны РоссииБоевой вертолет Ка-52М
Боевой вертолет Ка-52М - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Минобороны России
Боевой вертолет Ка-52М. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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