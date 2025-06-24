https://ria.ru/20250624/dron-2025110660.html

Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов

Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025

Экипаж Ка-52м нанес удар по месту запуска украинских дронов

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:20:00+03:00

2025-06-24T15:20:00+03:00

2025-06-24T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по пункту управления и месту запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что по докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)