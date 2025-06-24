https://ria.ru/20250624/domodedovo-2025101009.html
Домодедово поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний
Домодедово поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний - РИА Новости, 24.06.2025
Домодедово поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний
Аэропорт "Домодедово" с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний, следует из документов, опубликованных на РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:41:00+03:00
2025-06-24T14:41:00+03:00
2025-06-24T14:41:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
андрей иванов
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний, следует из документов, опубликованных на сайте авиагавани. Согласно материалам, тариф за обеспечение транспортной безопасности увеличится на 7,3% с 410 рублей до 440 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Плата за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях - на 6,8% с 440 рублей до 470 рублей. "Тариф устанавливается на убывающего пассажира (12 лет и старше). Для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до двух лет тариф не взимается", - указано в документе. Тариф за обслуживание пассажиров на международных воздушных линиях увеличится на 7,1% с 490 рублей до 525 рублей. Также уточняется, что для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до двух лет тариф не взимается. При этом плата за стоянку, предоставление аэровокзала (терминала) для внутренних и международных воздушных линий, авиационное топливо, обеспечение заправки авиационным топливом осталась неизменной. В понедельник Росавиация сообщила, что руководителям структурных подразделений "Домодедово" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ. Росавиация отметила, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщал РИА Новости один из участников процесса.
https://ria.ru/20250617/domodedovo-2023389776.html
https://ria.ru/20250623/domodedovo-2024968806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей иванов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Иванов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Домодедово поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний
Домодедово с 1 июля поднимет часть тарифов на 7% для российских авиакомпаний
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний, следует из документов, опубликованных на сайте авиагавани.
Согласно материалам, тариф за обеспечение транспортной безопасности увеличится на 7,3% с 410 рублей до 440 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Плата за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях - на 6,8% с 440 рублей до 470 рублей. "Тариф устанавливается на убывающего пассажира (12 лет и старше). Для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до двух лет тариф не взимается", - указано в документе.
Тариф за обслуживание пассажиров на международных воздушных линиях увеличится на 7,1% с 490 рублей до 525 рублей. Также уточняется, что для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до двух лет тариф не взимается.
При этом плата за стоянку, предоставление аэровокзала (терминала) для внутренних и международных воздушных линий, авиационное топливо, обеспечение заправки авиационным топливом осталась неизменной.
В понедельник Росавиация
сообщила, что руководителям структурных подразделений "Домодедово
" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова
, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ
.
Росавиация отметила, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта.
Арбитражный суд Московской области
17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику
ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщал РИА Новости один из участников процесса.