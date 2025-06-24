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Доллар дешевеет после перемирия между Ираном и Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
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09:24 24.06.2025 (обновлено: 10:14 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/dollar-2025011225.html
Доллар дешевеет после перемирия между Ираном и Израилем
Доллар дешевеет после перемирия между Ираном и Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Доллар дешевеет после перемирия между Ираном и Израилем
Доллар дешевеет к другим мировым валютам во вторник утром после новостей о перемирии между Ираном и Израилем, свидетельствуют данные торгов и комментарий... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:24:00+03:00
2025-06-24T10:14:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
израиль
сша
дональд трамп
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доллар дешевеет к другим мировым валютам во вторник утром после новостей о перемирии между Ираном и Израилем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.01 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1611 доллара с 1,1578 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 145,27 иены с уровня прошлого закрытия в 146,15 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33% - до 98,07 пункта. Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. "Доллар был одним из ключевых бенефициаров боевых действий, поэтому сейчас ситуация меняется... Инвесторы были весьма заинтересованы в том, чтобы подвести черту в вопросе с конфликтом между Израилем и Ираном, решив оставить в стороне любые опасения по поводу того, какой путь Иран может выбрать в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Блумберг старший аналитик InTouch Capital Markets в Сиднее Шон Кэллоу (Sean Callow). В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
https://ria.ru/20250623/tramp-2024883414.html
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Доллар дешевеет после перемирия между Ираном и Израилем

Доллар дешевеет к мировым валютам после перемирия между Ираном и Израилем

© AP Photo / Richard DrewФондовая биржа в Нью-Йорке
Фондовая биржа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Richard Drew
Фондовая биржа в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доллар дешевеет к другим мировым валютам во вторник утром после новостей о перемирии между Ираном и Израилем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.01 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1611 доллара с 1,1578 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 145,27 иены с уровня прошлого закрытия в 146,15 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33% - до 98,07 пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Трамп призвал не допускать роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном
23 июня, 16:46
Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана.
"Доллар был одним из ключевых бенефициаров боевых действий, поэтому сейчас ситуация меняется... Инвесторы были весьма заинтересованы в том, чтобы подвести черту в вопросе с конфликтом между Израилем и Ираном, решив оставить в стороне любые опасения по поводу того, какой путь Иран может выбрать в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Блумберг старший аналитик InTouch Capital Markets в Сиднее Шон Кэллоу (Sean Callow).
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: цена на нефть резко выросла на фоне ударов США по Ирану
23 июня, 02:55
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильСШАДональд ТрампАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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