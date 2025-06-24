Доллар дешевеет после перемирия между Ираном и Израилем
Доллар дешевеет к мировым валютам после перемирия между Ираном и Израилем
© AP Photo / Richard DrewФондовая биржа в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Фондовая биржа в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доллар дешевеет к другим мировым валютам во вторник утром после новостей о перемирии между Ираном и Израилем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.01 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1611 доллара с 1,1578 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 145,27 иены с уровня прошлого закрытия в 146,15 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33% - до 98,07 пункта.
Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
"Доллар был одним из ключевых бенефициаров боевых действий, поэтому сейчас ситуация меняется... Инвесторы были весьма заинтересованы в том, чтобы подвести черту в вопросе с конфликтом между Израилем и Ираном, решив оставить в стороне любые опасения по поводу того, какой путь Иран может выбрать в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Блумберг старший аналитик InTouch Capital Markets в Сиднее Шон Кэллоу (Sean Callow).
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.