https://ria.ru/20250624/dnepropetrovsk-2025136888.html
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2025
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске
В Днепропетровске в результате ударов поражены заводы, где изготавливали боеприпасы, собирали БПЛА и подготавливали технику НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:52:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Днепропетровске в результате ударов поражены заводы, где изготавливали боеприпасы, собирали БПЛА и подготавливали технику НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровск. Шикарно прилетело... Днепропетровский завод металлургического оборудования, сейчас "Днепротяжмаш", Коксохим – "Днепрококс", Днепровский металлургический завод Петровского - Днепровский металлургический завод, одно их крупнейших предприятий СССР и Украины... По агентурным сведениям из сопротивления, на этих предприятиях изготавливались ракеты и снаряды. Проводили расконсервацию и боевую подготовку бронированной "натовской" техники. Изготавливали и собирали БПЛА", - заявил собеседник агентства. По его словам, на заводах работали в том числе европейские инженеры и наладчики оборудования.
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РИА Новости
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Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске
ВС России поразили заводы с военной техникой из стран НАТО в Днепропетровске