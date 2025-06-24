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Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/dnepropetrovsk-2025136888.html
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске - РИА Новости, 24.06.2025
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске
В Днепропетровске в результате ударов поражены заводы, где изготавливали боеприпасы, собирали БПЛА и подготавливали технику НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:52:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
ссср
украина
сергей лебедев
нато
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Днепропетровске в результате ударов поражены заводы, где изготавливали боеприпасы, собирали БПЛА и подготавливали технику НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровск. Шикарно прилетело... Днепропетровский завод металлургического оборудования, сейчас "Днепротяжмаш", Коксохим – "Днепрококс", Днепровский металлургический завод Петровского - Днепровский металлургический завод, одно их крупнейших предприятий СССР и Украины... По агентурным сведениям из сопротивления, на этих предприятиях изготавливались ракеты и снаряды. Проводили расконсервацию и боевую подготовку бронированной "натовской" техники. Изготавливали и собирали БПЛА", - заявил собеседник агентства. По его словам, на заводах работали в том числе европейские инженеры и наладчики оборудования.
https://ria.ru/20250624/podpole-2025015900.html
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в мире, днепропетровск, ссср, украина, сергей лебедев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, СССР, Украина, Сергей Лебедев, НАТО
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске

ВС России поразили заводы с военной техникой из стран НАТО в Днепропетровске

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задании в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задании в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задании в зоне СВО
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Днепропетровске в результате ударов поражены заводы, где изготавливали боеприпасы, собирали БПЛА и подготавливали технику НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Днепропетровск. Шикарно прилетело... Днепропетровский завод металлургического оборудования, сейчас "Днепротяжмаш", Коксохим – "Днепрококс", Днепровский металлургический завод Петровского - Днепровский металлургический завод, одно их крупнейших предприятий СССР и Украины... По агентурным сведениям из сопротивления, на этих предприятиях изготавливались ракеты и снаряды. Проводили расконсервацию и боевую подготовку бронированной "натовской" техники. Изготавливали и собирали БПЛА", - заявил собеседник агентства.
По его словам, на заводах работали в том числе европейские инженеры и наладчики оборудования.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскСССРУкраинаСергей ЛебедевНАТО
 
 
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