https://ria.ru/20250624/dnepropetrovsk-2025034284.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в городе в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:13:00+03:00

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2025-06-24T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. "В Днепропетровске прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250624/vzryvy-2024986421.html

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в мире, днепропетровск, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины