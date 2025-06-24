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Дмитриев оценил блокировку санкций против России Венгрией и Словакией
Дмитриев оценил блокировку санкций против России Венгрией и Словакией - РИА Новости, 24.06.2025
Дмитриев оценил блокировку санкций против России Венгрией и Словакией
Блокировка Венгрией и Словакией 18-го пакета антироссийских санкций ЕС демонстрирует, что эти две страны, в отличие от Брюсселя, борются за... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:56:00+03:00
2025-06-24T00:56:00+03:00
2025-06-24T00:56:00+03:00
россия
словакия
венгрия
кирилл дмитриев
петер сийярто
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Блокировка Венгрией и Словакией 18-го пакета антироссийских санкций ЕС демонстрирует, что эти две страны, в отличие от Брюсселя, борются за конкурентоспособность ЕС в мире, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. "Венгрия и Словакия делают то, чего не делает Брюссель: борются за то, чтобы ЕС оставался конкурентоспособным в глобальном масштабе", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250623/es-2024923395.html
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россия, словакия, венгрия, кирилл дмитриев, петер сийярто, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
Россия, Словакия, Венгрия, Кирилл Дмитриев, Петер Сийярто, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Дмитриев оценил блокировку санкций против России Венгрией и Словакией
Дмитриев: Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС