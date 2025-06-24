https://ria.ru/20250624/diaspora-2025147534.html

Представитель диаспоры: нападки на церковь плохо влияют на армян в США

Представитель диаспоры: нападки на церковь плохо влияют на армян в США - РИА Новости, 24.06.2025

Представитель диаспоры: нападки на церковь плохо влияют на армян в США

Притеснения Армянской Апостольской Церкви со стороны властей Армении негативно отражаются на национальной диаспоре в США, заявил РИА Новости член Американского... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:26:00+03:00

2025-06-24T17:26:00+03:00

2025-06-24T17:26:00+03:00

армения

сша

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

facebook

ташир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897865633_0:2:1281:722_1920x0_80_0_0_6d825fd58da767a7e8bdd968c30833ec.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Притеснения Армянской Апостольской Церкви со стороны властей Армении негативно отражаются на национальной диаспоре в США, заявил РИА Новости член Американского института архитектуры (AIA) основатель компании Marcoosi Architects Inc. Арам Аладжаджян, комментируя арест предпринимателя Самвела Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Последние события негативно отражаются на диаспоре", - сказал Аладжаджян. По его словам, нынешняя ситуация в Армении и вовлечение властей в религиозные вопросы смущает и расстраивает армянские сообщества в США. Аладжаджян отметил, что правительство должно заботиться об интересах страны и решать другие важные вопросы, но не может вмешиваться в религиозную жизнь. Аладжаджян подчеркнул, что церковь всегда играла важную роль в жизни армянского народа, особенно тех его представителей, которые живут в других странах. "Я думаю, что в каждой стране, где есть армянская диаспора, Церковь функционирует не только как религиозная организация, но и как институт, который пользуется высочайшим уважением," сказал он. По его словам, деятельность церкви позволяет армянам в разных странах открывать школы и культурные центры, издавать газеты, создавать телеканалы и многое другое. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025020399.html

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

армения

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, сша, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире