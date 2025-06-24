https://ria.ru/20250624/desantniki-2024992873.html

Десантники уничтожили группу ВСУ в Часовом Яре

Десантники уничтожили группу ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 24.06.2025

Десантники уничтожили группу ВСУ в Часовом Яре

Артиллеристы ивановских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:02:00+03:00

2025-06-24T05:02:00+03:00

2025-06-24T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Артиллеристы ивановских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых орудий Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ постоянно наносят огневое поражение противнику в населенном пункте Часов Яр, поддерживая свои штурмовые подразделения в ходе освобождения города от украинских формирований", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в ходе воздушной разведки в помещениях полуразрушенных зданий частного сектора было обнаружено скопление пехоты противника, которая перемещалась от одного здания к другому и накапливалась в подвалах для выхода на линию боевого соприкосновения к передовым подразделениям. "Координаты целей были немедленно переданы на пункт управления полка, где было принято решение на их уничтожение огнем из 152-миллиметровых орудий Д-20. Расчет орудия, получив задачу на уничтожение целей, немедленно приступил к ее выполнению и нанес огневое поражение по заданным координатам, точным огнем уничтожив скопление пехоты противника, оставив их под развалинами домов частного сектора, что в дальнейшем не позволило украинским подразделениям доставить подкрепление на линию боевого соприкосновения и помогло нашим штурмовым группам продвинуться в городской застройке и зачистить еще несколько зданий", - сообщили в ведомстве. Город Часов Яр в ДНР и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html

https://ria.ru/20250624/britaniya-2024989050.html

донбасс

часов яр

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донбасс, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии