https://ria.ru/20250624/delo-2025035412.html

СК возбудил дело против мужчины, бросившего ребенка на пол в аэропорту

СК возбудил дело против мужчины, бросившего ребенка на пол в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025

СК возбудил дело против мужчины, бросившего ребенка на пол в аэропорту

Уголовное дело о покушении на убийство завели на мужчину, который, будучи под наркотиками, в аэропорту Шереметьево схватил двухлетнего ребенка и сильно бросил... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:18:00+03:00

2025-06-24T11:18:00+03:00

2025-06-24T15:46:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство завели на мужчину, который, будучи под наркотиками, в аэропорту Шереметьево схватил двухлетнего ребенка и сильно бросил на пол, сообщает подмосковный главк СК России."Следователем <…> возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двухлетнего ребенка (часть третья статьи 30, пункты "в", "и", часть вторая статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в Telegram-канале подмосковного главка ведомства.В СК уточнили, что инцидент произошел 23 июня в зоне прилета. Мужчина, который был под наркотиками, схватил ребенка, поднял его и с силой швырнул на пол. Мальчик ударился головой и потерял сознание. Сейчас он находится в Центре имени Рошаля в стабильно тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него переломы черепа, но мозг не пострадал.Мужчину задержали, вскоре его доставят к следователям на допрос.Шереметьево, со своей стороны, предоставил все данные о пассажирах и записи камер видеонаблюдения, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова. По ее словам, местные врачи находятся на связи с врачами больницы и продолжают следить за состоянием ребенка.Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.Позже стало известно, что мужчина прилетел в Москву из Каира, он гражданин Белоруссии. При обыске у него нашли наркотики.

https://ria.ru/20250621/ubiystvo-2024526154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)