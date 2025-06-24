https://ria.ru/20250624/dalnegorsk-2025029051.html
В колледже в Приморье, где отравились 18 человек, нашли нарушения
В колледже в Приморье, где отравились 18 человек, нашли нарушения - РИА Новости, 24.06.2025
В колледже в Приморье, где отравились 18 человек, нашли нарушения
Многочисленные нарушения в организации питания выявили в колледже приморского Дальнегорска, где в мае 18 человек заразились норовирусной инфекцией, возбуждено... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:51:00+03:00
2025-06-24T10:51:00+03:00
2025-06-24T10:51:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
дальнегорск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_102:432:2975:2048_1920x0_80_0_0_4387e96ccf22a52b4216c202ce8e14ce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Многочисленные нарушения в организации питания выявили в колледже приморского Дальнегорска, где в мае 18 человек заразились норовирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная прокуратура. В мае прокуратура сообщала, что восемь детей, которые учатся в колледже Дальнегорска, госпитализированы в инфекционное отделение с признаками острого отравления. В управлении Роспотребнадзора спустя сутки отмечали, что число заболевших с подтверждением острой кишечной инфекции выросло до 12 человек. "Прокуратура завершила проверку по факту отравления студентов колледжа в Дальнегорске. В результате эпидемиологического расследования установлено, что 9 несовершеннолетних учащихся и 9 работников колледжа заразились норовирусной инфекцией из-за нарушений в учреждении санитарно-эпидемиологических требований. Проверкой выявлены многочисленные нарушения при организации питания учащихся", - говорится в сообщении. Среди нарушений - несоблюдение требований к эксплуатации общественных помещений, нарушение порядка хранения готовой продукции, отсутствие необходимых средств гигиены. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Колледж устранил нарушения. Кроме того, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Также прокуратура проконтролирует вопросы взыскания в пользу несовершеннолетних морального вреда и денег на их лечение.
https://ria.ru/20250611/delo-2022276597.html
https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html
дальнегорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_429:492:2503:2048_1920x0_80_0_0_2d9d484feb856cdd2493ad497f2005ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, дальнегорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Дальнегорск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В колледже в Приморье, где отравились 18 человек, нашли нарушения
В колледже Дальнегорска в Приморье выявили нарушения при организации питания
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Многочисленные нарушения в организации питания выявили в колледже приморского Дальнегорска, где в мае 18 человек заразились норовирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная прокуратура.
В мае прокуратура сообщала, что восемь детей, которые учатся в колледже Дальнегорска
, госпитализированы в инфекционное отделение с признаками острого отравления. В управлении Роспотребнадзора
спустя сутки отмечали, что число заболевших с подтверждением острой кишечной инфекции выросло до 12 человек.
"Прокуратура завершила проверку по факту отравления студентов колледжа в Дальнегорске. В результате эпидемиологического расследования установлено, что 9 несовершеннолетних учащихся и 9 работников колледжа заразились норовирусной инфекцией из-за нарушений в учреждении санитарно-эпидемиологических требований. Проверкой выявлены многочисленные нарушения при организации питания учащихся", - говорится в сообщении.
Среди нарушений - несоблюдение требований к эксплуатации общественных помещений, нарушение порядка хранения готовой продукции, отсутствие необходимых средств гигиены.
Возбуждены дела об административных правонарушениях. Колледж устранил нарушения.
Кроме того, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Также прокуратура проконтролирует вопросы взыскания в пользу несовершеннолетних морального вреда и денег на их лечение.