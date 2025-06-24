https://ria.ru/20250624/dagestan-2025151920.html

В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном

В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном - РИА Новости, 24.06.2025

В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном

Суд назначил восемь месяцев ограничения свободы жительнице дагестанского Хасавюрта, малолетняя дочь которой упала в кастрюлю с кипящим бульоном и умерла от... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:37:00+03:00

2025-06-24T17:37:00+03:00

2025-06-24T17:37:00+03:00

происшествия

россия

хасавюрт

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Суд назначил восемь месяцев ограничения свободы жительнице дагестанского Хасавюрта, малолетняя дочь которой упала в кастрюлю с кипящим бульоном и умерла от ожогов, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. "Доказательства, собранные Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)… Суд вынес подсудимой приговор и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев", – говорится в сообщении. По данным следствия и суда, 6 января женщина оставила дома на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном. Ее малолетняя дочь, оставшаяся без присмотра, поскользнулась и упала в кастрюлю. Ребенок получил тяжкие ожоги. Но, несмотря на экстренную госпитализацию, женщина отказалась от дальнейшего стационарного лечения. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи 12 февраля девочка скончалась.

https://ria.ru/20250320/dagestan-2006285433.html

россия

хасавюрт

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хасавюрт, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)