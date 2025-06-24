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В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном
В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном - РИА Новости, 24.06.2025
В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном
Суд назначил восемь месяцев ограничения свободы жительнице дагестанского Хасавюрта, малолетняя дочь которой упала в кастрюлю с кипящим бульоном и умерла от... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:37:00+03:00
2025-06-24T17:37:00+03:00
2025-06-24T17:37:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Суд назначил восемь месяцев ограничения свободы жительнице дагестанского Хасавюрта, малолетняя дочь которой упала в кастрюлю с кипящим бульоном и умерла от ожогов, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. "Доказательства, собранные Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)… Суд вынес подсудимой приговор и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев", – говорится в сообщении. По данным следствия и суда, 6 января женщина оставила дома на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном. Ее малолетняя дочь, оставшаяся без присмотра, поскользнулась и упала в кастрюлю. Ребенок получил тяжкие ожоги. Но, несмотря на экстренную госпитализацию, женщина отказалась от дальнейшего стационарного лечения. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи 12 февраля девочка скончалась.
https://ria.ru/20250320/dagestan-2006285433.html
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происшествия, россия, хасавюрт, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хасавюрт, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном
СК: в Дагестане женщину осудили за гибель дочери, упавшей в кастрюлю с бульоном