https://ria.ru/20250624/dagestan-2025072531.html

В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте

В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте - РИА Новости, 24.06.2025

В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте

Telegram-канал, распространявший угрозы о теракте на стадионе в Махачкале, заблокирован в Дагестане, сообщает Центр управления регионом. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:55:00+03:00

2025-06-24T12:55:00+03:00

2025-06-24T12:55:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Telegram-канал, распространявший угрозы о теракте на стадионе в Махачкале, заблокирован в Дагестане, сообщает Центр управления регионом. "Telegram-канал с информацией о возможном теракте на стадионе "Труд" заблокирован после вмешательства Центра управления регионом", – говорится в сообщении. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов отметил, что ведется постоянный мониторинг онлайн-пространства для оперативного выявления и блокировки ресурсов, представляющих угрозу стабильности. В мае в Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о терактах в полицейских участках и школах.

https://ria.ru/20250623/tatarstan-2024780824.html

республика дагестан

махачкала

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происшествия, республика дагестан, махачкала