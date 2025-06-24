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В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте
В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте - РИА Новости, 24.06.2025
В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте
Telegram-канал, распространявший угрозы о теракте на стадионе в Махачкале, заблокирован в Дагестане, сообщает Центр управления регионом. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:55:00+03:00
2025-06-24T12:55:00+03:00
2025-06-24T12:55:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Telegram-канал, распространявший угрозы о теракте на стадионе в Махачкале, заблокирован в Дагестане, сообщает Центр управления регионом. "Telegram-канал с информацией о возможном теракте на стадионе "Труд" заблокирован после вмешательства Центра управления регионом", – говорится в сообщении. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов отметил, что ведется постоянный мониторинг онлайн-пространства для оперативного выявления и блокировки ресурсов, представляющих угрозу стабильности. В мае в Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о терактах в полицейских участках и школах.
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происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами о теракте
В Дагестане заблокировали Telegram-канал с угрозами теракта на стадионе "Труд"