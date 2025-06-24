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Дмитрий Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться

Дмитрий Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться - РИА Новости, 24.06.2025

Дмитрий Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться

Нагрузка на российских учителей будет естественным образом уменьшаться, правительство РФ в разы сократило бюрократическую нагрузку на педагогов, заявил в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:00:00+03:00

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россия

анапа

краснодарский край

дмитрий чернышенко

владимир путин

михаил мишустин

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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Нагрузка на российских учителей будет естественным образом уменьшаться, правительство РФ в разы сократило бюрократическую нагрузку на педагогов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ. Он также рассказал о допуске спортсменов на международные соревнования и разработке технологии маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Беседовала Алиса Осипова.– Правительство России активно работает над проблемами, с которыми сталкивались школьные учителя. Скажите, каких изменений ждать педагогам с начала нового учебного года?– Все мы ждем только хороших изменений. Сейчас по поручению президента (России Владимира Путина – ред.) ведется глобальная работа по созданию cтратегии развития образования всех уровней. И в августе этого года на Всероссийском съезде преподавателей она будет представлена президенту. Конечно, в этой cтратегии огромное количество и нововведений, и улучшений, скажем так, существующей, достаточно эффективной нашей системы образования. И все самое лучшее, что было накоплено и за советское время, и сейчас в российские годы, с помощью всего сообщества учителей и экспертов было тщательно проработано и будет закреплено в стратегии. Там же и будет большой блок, связанный с гармонизацией нагрузки и на учителей, и на учеников. Мы все собираем обратную связь, мы все слышим. Родители тоже переживают, чтобы не падало качество образования, но при этом была сбалансированная нагрузка. Многие вещи уже сейчас реализуются.Что касается учеников, то понятно, что единое расписание позволит гармонизировать эту нагрузку. Уже сейчас видим эффект по тому же ЕГЭ и ОГЭ, когда были синхронизированы учебные программы с экзаменационными программами, с аттестационными экзаменами. Но что касается учителей, то сейчас средняя нагрузка учителей где-то 1,44 ставки. И мы понимаем, что одна из самых больных, скажем так, проблем для учителей была излишняя бюрократизация. Огромное количество ведомств посылали дублирующие запросы. Сейчас здесь порядок навели. Правительство поручило, Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку – ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование – ред.) – до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться.– Недавно советник президента России Елена Александровна Ямпольская предложила вернуть в школы буквари. Скажите, когда можно будет ждать первоклассникам эти книги, и как вы оцениваете эту идею?– Вы знаете, Минпросвещения с академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого такого пула учебников. И, конечно, и букварь, и азбука. Я так понимаю, что там предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, обычно азбука — это больше про изучение алфавита и его применение, в то время как букварь — это более глубокое обучение чтению, изучение уже более глубокое русского языка. Мне кажется, что и то, и другое необходимо. Я думаю, что у большинства родителей при упоминании азбуки или букваря встают наши привычные обложки, которые мы все помним с детства. И опять же это будет входить в этот набор единых учебников, который сейчас Минпросвещения готовит. В 2026 году они будут уже доступны во всех школах.– Поговорим немного о студентах, а именно об их стипендиях. Как вы оцениваете идею увеличить стипендии до размера МРОТ? И, по вашему мнению, нынешняя стипендия – студентам ее достаточно?– Более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей. Вы знаете, что есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента (России Владимира Путина – ред.), председателя правительства (Михаила Мишустина – ред.), у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч – у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам. Дело в том, что, если говорить про МРОТ, он к студенту не очень применим, потому что другие отношения – это не отношения работодатель-работник, он проходит обучение. Я во время обучения в университете работал параллельно на двух работах, чтобы еще и семью молодую содержать. Поэтому здесь студенты – ребята активные – они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать. А если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать.– Искусственный интеллект – очень важная, актуальная тема. В интернете публикуется огромное количество фотографий и видео, созданных искусственным интеллектом, и их почти не отличить от реальных. Необходимо ли сейчас, может быть, как-то маркировать контент, который создан с помощью искусственного интеллекта, чтобы человек понимал, что он создан с помощью ИИ?– Да, это одно из направлений, прорабатывается в кодексе этики искусственного интеллекта. Действительно, введение в заблуждение и потребителей, и аудитории – дипфейк и прочие всякие вещи – они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков, такую технологию ИСП РАН (Институт системного программирования РАН – ред.) уже разработал, и идет подготовка к ее внедрению. Уже технологически такая возможность есть, это уже нужно будет об этом договориться, административное решение принять.Что касается развития этих технологий, мы понимаем, что, наверное, с неправильным использованием искусственного интеллекта должен бороться сам искусственный интеллект. И такая работа тоже ведется.– К теме спорта перейдем. Ведется работа по возвращению российских спортсменов в олимпийскую семью и, в частности, на международные соревнования. С одной стороны, движение идет, но по-прежнему кого-то допускают, кого-то – нет по очень странным причинам. На ваш взгляд, нужно проявлять большую принципиальность в вопросах допуска наших спортсменов?– Смотрите, во-первых, какая текущая ситуация: по 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется. Сейчас большую работу делает Минспорт, руководитель (Михаил Дегтярев – ред.) которого одновременно является и президентом Олимпийского комитета России. Он общается, общается активно, с ним встречаются.Сейчас очень важный будет момент вступления в должность президента вновь избранного Международного олимпийского комитета (Кирсти Ковентри – ред.), от воли которой будет зависеть и поведение международных федераций, которые принимают решения о допуске либо недопуске наших спортсменов. Что касается принятия решения, ехать или не ехать, это всегда на усмотрение спортсменов. Мое мнение, я всегда об этом говорил, мы в этом последовательны: конечно, без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным. И, конечно, важно, чтобы спортсмены принимали участие (в соревнованиях – ред.), если только речь не идет о том, что некоторые недружественные федерации выставляют заградительные условия в виде, скажем, подписания каких-то неправильных вещей, чуть ли не отказа от Родины. Во всех остальных случаях, я думаю, что нужно пытаться принимать участие в соревнованиях, чтобы к моменту, когда, я уверен, все санкции будут сняты, наши спортсмены продолжали быть интегрированы в международную спортивную повестку.При этом нужно сказать, что у нас достаточно интенсивная по поручению президента и своя внутренняя работа проходит. У нас международных соревнований в нашем едином календарном плане больше 630.– Дмитрий Николаевич, к теме туризма перейдем. Прошла почти половина года. Известна ли уже динамика по турпоездкам в России?– Вы знаете, туристическая индустрия демонстрирует постоянный поступательный рост. Это не может не радовать. Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент, – 140 миллионов туристических поездок к 2030 году будет достигнута. Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10%, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%. Это хороший рост, наверное, самый большой среди различных отраслей. И самое главное, что он продолжается, несмотря на высокие ставки, а у нас есть различные инструменты стимулирования, инвесторы продолжают вкладывать в самое главное – нашу инфраструктуру, поскольку природные богатства России несомненные, и нам нужно в соответствии с ними обеспечить комфортные условия для проживания наших граждан.По решению правительства была расширена программа льготного кредитования, и более 78 тысяч дополнительных новых номеров будет построено. Это порядка еще триллиона примерно частных инвестиций, которые простимулированы как раз этой льготной ставкой. Ну и помимо этого есть еще другие инструменты, такие как быстровозводимые модульные отели, 13 тысяч из них уже введены в эксплуатацию, еще 11 тысяч прошли отборы. Они привлекательны тем, что в течение года создается практически инфраструктура, что-то типа глэмпингов в самых интересных с точки зрения природы местах, которые любят наши граждане, которые обеспечивают быстрый рост туристического потока. В этом году, как я уже сказал, минимум 8% точно будет.– Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в Анапе? Может, получаете какие-то уже отзывы от туристов, которые туда поехали?– Конечно, этот вопрос на контроле у правительства. Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев (вице-премьер РФ – ред.) возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе. Ежедневно мы получаем сводки, мы видим, что в последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается. Некоторые пляжи для безопасности туристов – они закрыты. И соответствующие компенсаторные, скажем так, меры были приняты правительством Краснодарского края, достаточно обширные, которые позволяют либо использовать существующую инфраструктуру бассейнов как альтернативу, либо другие виды туризма: развлекательный, энотуризм. То есть программа достаточно обширная. Параллельно с этим, учитывая возможное падение потока туристического, конкретно в тех регионах, где пляжи закрыты, правительство продлило возможность отсрочки оплаты налогов, социального налога, например, для компаний, которые обеспечивают туристические поездки до конца года, для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес и дать им возможность поддержать их оборотным капиталом.

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Будущее российского спорта, развитие образования и новинки в области ИИ. Интервью вице-премьера Дмитрия Чернышенко Будущее российского спорта, развитие образования и новинки в области ИИ. Интервью вице-премьера Дмитрия Чернышенко 2025-06-24T11:00 true PT12M08S

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