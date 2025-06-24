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В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
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12:32 24.06.2025
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В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ
Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:32:00+03:00
2025-06-24T12:32:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за обстрелов противника пострадали три человека, среди них — ребёнок. В Алешках ранен мужчина 1941 года рождения. Его доставили в местную больницу. Из-за обстрела Днепрян пострадал мальчик 2019 года рождения. Сейчас он в Каховской ЦРБ. В Нижнесерогозском округе ранен местный житель 1995 года рождения. Мужчина доставлен в больницу Нижних Серогоз", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, при ударе дронами по рынку в Новой Маячке повреждены два грузовых автомобиля, люди не пострадали. Он добавил, что лесные пожары вспыхнули в Голопристанском округе, три возгорания площадью 2,4 га ликвидированы.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ

Сальдо: 2 взрослых и 1 ребенок пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за обстрелов противника пострадали три человека, среди них — ребёнок. В Алешках ранен мужчина 1941 года рождения. Его доставили в местную больницу. Из-за обстрела Днепрян пострадал мальчик 2019 года рождения. Сейчас он в Каховской ЦРБ. В Нижнесерогозском округе ранен местный житель 1995 года рождения. Мужчина доставлен в больницу Нижних Серогоз", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, при ударе дронами по рынку в Новой Маячке повреждены два грузовых автомобиля, люди не пострадали.
Он добавил, что лесные пожары вспыхнули в Голопристанском округе, три возгорания площадью 2,4 га ликвидированы.
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Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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