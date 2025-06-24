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В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ

В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025

В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ

Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:32:00+03:00

2025-06-24T12:32:00+03:00

2025-06-24T12:32:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за обстрелов противника пострадали три человека, среди них — ребёнок. В Алешках ранен мужчина 1941 года рождения. Его доставили в местную больницу. Из-за обстрела Днепрян пострадал мальчик 2019 года рождения. Сейчас он в Каховской ЦРБ. В Нижнесерогозском округе ранен местный житель 1995 года рождения. Мужчина доставлен в больницу Нижних Серогоз", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, при ударе дронами по рынку в Новой Маячке повреждены два грузовых автомобиля, люди не пострадали. Он добавил, что лесные пожары вспыхнули в Голопристанском округе, три возгорания площадью 2,4 га ликвидированы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия