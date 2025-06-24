https://ria.ru/20250624/chelovek-2025066105.html
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ
Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:32:00+03:00
2025-06-24T12:32:00+03:00
2025-06-24T12:32:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065217_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_06a721d5507a4a8159db885b2125df8f.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за обстрелов противника пострадали три человека, среди них — ребёнок. В Алешках ранен мужчина 1941 года рождения. Его доставили в местную больницу. Из-за обстрела Днепрян пострадал мальчик 2019 года рождения. Сейчас он в Каховской ЦРБ. В Нижнесерогозском округе ранен местный житель 1995 года рождения. Мужчина доставлен в больницу Нижних Серогоз", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, при ударе дронами по рынку в Новой Маячке повреждены два грузовых автомобиля, люди не пострадали. Он добавил, что лесные пожары вспыхнули в Голопристанском округе, три возгорания площадью 2,4 га ликвидированы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065217_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_e860e76155d70597dabc1bfd7c8750b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области три человека пострадали при обстрелах ВСУ
Сальдо: 2 взрослых и 1 ребенок пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области