https://ria.ru/20250624/britaniya-2024989050.html

В зоне СВО ликвидировали британского наемника

В зоне СВО ликвидировали британского наемника - РИА Новости, 24.06.2025

В зоне СВО ликвидировали британского наемника

Британский наемник Бенджамин Берджесс ликвидирован в зоне СВО, об этом сообщил в Facebook* командир батальона 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:34:00+03:00

2025-06-24T03:34:00+03:00

2025-06-24T04:47:00+03:00

в мире

украина

афганистан

ближний восток

facebook

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский наемник Бенджамин Берджесс ликвидирован в зоне СВО, об этом сообщил в Facebook* командир батальона 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ Иван Матейко."RIP (Покойся с миром — Прим. Ред). Бенджамин “Баджи” Берджесс. <…> Воевал практически с самого начала существования 78", — написал он.По его словам, Берджесс не был профессиональным военным и, судя по его резюме, не имел большого боевого опыта, в армии отслужил всего два года.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.В марте в военном ведомстве рассказали, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20250406/ukraina-2009592996.html

https://ria.ru/20250620/shansy-2024085151.html

украина

афганистан

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, афганистан, ближний восток, facebook, вооруженные силы украины