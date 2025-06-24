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В зоне СВО ликвидировали британского наемника - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 24.06.2025 (обновлено: 04:47 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/britaniya-2024989050.html
В зоне СВО ликвидировали британского наемника
В зоне СВО ликвидировали британского наемника - РИА Новости, 24.06.2025
В зоне СВО ликвидировали британского наемника
Британский наемник Бенджамин Берджесс ликвидирован в зоне СВО, об этом сообщил в Facebook* командир батальона 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:34:00+03:00
2025-06-24T04:47:00+03:00
в мире
украина
афганистан
ближний восток
facebook
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский наемник Бенджамин Берджесс ликвидирован в зоне СВО, об этом сообщил в Facebook* командир батальона 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ Иван Матейко."RIP (Покойся с миром — Прим. Ред). Бенджамин “Баджи” Берджесс. &lt;…&gt; Воевал практически с самого начала существования 78", — написал он.По его словам, Берджесс не был профессиональным военным и, судя по его резюме, не имел большого боевого опыта, в армии отслужил всего два года.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.В марте в военном ведомстве рассказали, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20250406/ukraina-2009592996.html
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в мире, украина, афганистан, ближний восток, facebook, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Афганистан, Ближний Восток, Facebook, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В зоне СВО ликвидировали британского наемника

В зоне СВО ликвидировали британского наемника Бенджамина Берджесса

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский наемник Бенджамин Берджесс ликвидирован в зоне СВО, об этом сообщил в Facebook* командир батальона 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ Иван Матейко.
"RIP (Покойся с миром — Прим. Ред). Бенджамин “Баджи” Берджесс. <…> Воевал практически с самого начала существования 78", — написал он.
Тарас Цушко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины
6 апреля, 02:51
По его словам, Берджесс не был профессиональным военным и, судя по его резюме, не имел большого боевого опыта, в армии отслужил всего два года.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В марте в военном ведомстве рассказали, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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"Будет хуже": в США выступили с предупреждением из-за ситуации в зоне СВО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАфганистанБлижний ВостокFacebookВооруженные силы Украины
 
 
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