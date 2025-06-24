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Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории - РИА Новости, 24.06.2025
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22:08 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/britanija-2025212569.html
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории - РИА Новости, 24.06.2025
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории
Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле, говорится в опубликованной во вторник национальной стратегии... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:08:00+03:00
2025-06-24T22:08:00+03:00
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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле, говорится в опубликованной во вторник национальной стратегии безопасности. "Некоторые противники (Великобритании - ред.) закладывают основы для будущего конфликта и создают предпосылки для того, чтобы в какой-то момент вызвать серьезные сбои в наших энергетических сетях и цепочках поставок, чтобы удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к тому, что Великобритания может оказаться под прямой угрозой, а ее территория может стать полем для военных действий", - говорится в документе. Документ относит Россию и Иран к числу потенциальных угроз. В частности, Иран якобы наращивает "враждебную активность" внутри Британии с целью преследования критиков Тегерана. Национальная стратегия безопасности была опубликована вскоре после публикации в начале июня стратегического оборонного обзора, который касается преимущественно вопросов оснащения вооруженных сил. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
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в мире, технологии, великобритания, иран, россия, кир стармер
В мире, Технологии, Великобритания, Иран, Россия, Кир Стармер
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории

Британия призвала активно готовиться к потенциальной войне на собственной земле

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле, говорится в опубликованной во вторник национальной стратегии безопасности.
"Некоторые противники (Великобритании - ред.) закладывают основы для будущего конфликта и создают предпосылки для того, чтобы в какой-то момент вызвать серьезные сбои в наших энергетических сетях и цепочках поставок, чтобы удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к тому, что Великобритания может оказаться под прямой угрозой, а ее территория может стать полем для военных действий", - говорится в документе.
Документ относит Россию и Иран к числу потенциальных угроз. В частности, Иран якобы наращивает "враждебную активность" внутри Британии с целью преследования критиков Тегерана.
Национальная стратегия безопасности была опубликована вскоре после публикации в начале июня стратегического оборонного обзора, который касается преимущественно вопросов оснащения вооруженных сил. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Британия будет еще больше интегрировать санкции в инструментарий обороны
Вчера, 20:13
 
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