https://ria.ru/20250624/britanija-2025212569.html
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории - РИА Новости, 24.06.2025
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории
Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле, говорится в опубликованной во вторник национальной стратегии... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:08:00+03:00
2025-06-24T22:08:00+03:00
2025-06-24T22:08:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
иран
россия
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле, говорится в опубликованной во вторник национальной стратегии безопасности. "Некоторые противники (Великобритании - ред.) закладывают основы для будущего конфликта и создают предпосылки для того, чтобы в какой-то момент вызвать серьезные сбои в наших энергетических сетях и цепочках поставок, чтобы удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к тому, что Великобритания может оказаться под прямой угрозой, а ее территория может стать полем для военных действий", - говорится в документе. Документ относит Россию и Иран к числу потенциальных угроз. В частности, Иран якобы наращивает "враждебную активность" внутри Британии с целью преследования критиков Тегерана. Национальная стратегия безопасности была опубликована вскоре после публикации в начале июня стратегического оборонного обзора, который касается преимущественно вопросов оснащения вооруженных сил. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
https://ria.ru/20250624/britanija-2025199632.html
великобритания
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, великобритания, иран, россия, кир стармер
В мире, Технологии, Великобритания, Иран, Россия, Кир Стармер
Британия призвала готовиться к возможной войне на собственной территории
Британия призвала активно готовиться к потенциальной войне на собственной земле