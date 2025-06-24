https://ria.ru/20250624/britanija-2025199632.html
Британия будет еще больше интегрировать санкции в инструментарий обороны
Британия будет еще больше интегрировать санкции в инструментарий обороны - РИА Новости, 24.06.2025
Британия будет еще больше интегрировать санкции в инструментарий обороны
Великобритания в будущем намерена еще больше интегрировать использование "экономических мер" в инструментарий "обороны и безопасности", говорится в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:13:00+03:00
2025-06-24T20:13:00+03:00
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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Великобритания в будущем намерена еще больше интегрировать использование "экономических мер" в инструментарий "обороны и безопасности", говорится в опубликованной во вторник национальной стратегии безопасности. "Одним из важнейших уроков войны на Украине является осознание важности таких мер, как санкции и экспортный контроль. Эффективное сдерживание в будущем потребует большего включения экономических мер в наш инструментарий обороны и безопасности", - говорится в документе. Там же отмечается, что санкции наиболее эффективны, когда они применяются в координации с другими странами - членами группы G7 и альянса Five Eyes. "В рамках нашей инициативы по экономическому сдерживанию мы работаем над усилением реализации и обеспечения соблюдения санкций, в том числе путем создания Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), которое уполномочено налагать штрафы за нарушение торговых санкций".,- говорится в стратегии. Национальная стратегия безопасности была опубликовано вскоре после публикации в начале июня стратегического оборонного обзора, который касается преимущественно вопросов оснащения вооруженных сил. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
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в мире, великобритания, украина, кир стармер, g7, five eyes
В мире, Великобритания, Украина, Кир Стармер, G7, Five Eyes
Британия будет еще больше интегрировать санкции в инструментарий обороны
Британия будет интегрировать экономические меры в инструментарий обороны