https://ria.ru/20250624/brazilija-2025225312.html

Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы

Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы - РИА Новости, 25.06.2025

Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы

Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-24T23:56:00+03:00

2025-06-24T23:56:00+03:00

2025-06-25T04:04:00+03:00

бразилия

риу-гранди-ду-сул (штат)

китай

евросоюз

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего гриппа, передаёт агентство Рейтер. В мае сообщалось о вспышке птичьего гриппа на одной из ферм в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате свыше 20 государств, включая Китай и страны ЕС, приостановили импорт мяса птицы из Бразилии. "Министерство сельского хозяйства Бразилии заявило во вторник, что 17 стран сняли торговые ограничения, связанные со вспышкой птичьего гриппа в мае... Япония, которая в 2024 году была третьим по величине импортёром бразильской курятины, вошла в число стран, снявших ограничения", - говорится в сообщении. На прошлой неделе власти Бразилии объявили о ликвидации очага птичьего гриппа, вспышка которого привела к ограничениям в экспорте птицеводческой продукции.

https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html

бразилия

риу-гранди-ду-сул (штат)

китай

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бразилия, риу-гранди-ду-сул (штат), китай, евросоюз, в мире