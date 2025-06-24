https://ria.ru/20250624/brazilija-2025225312.html
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы - РИА Новости, 25.06.2025
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы
Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-24T23:56:00+03:00
2025-06-24T23:56:00+03:00
2025-06-25T04:04:00+03:00
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
китай
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148648/33/1486483319_0:5:4961:2796_1920x0_80_0_0_4658e9d5767caae03f94a1cea481591c.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего гриппа, передаёт агентство Рейтер. В мае сообщалось о вспышке птичьего гриппа на одной из ферм в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате свыше 20 государств, включая Китай и страны ЕС, приостановили импорт мяса птицы из Бразилии. "Министерство сельского хозяйства Бразилии заявило во вторник, что 17 стран сняли торговые ограничения, связанные со вспышкой птичьего гриппа в мае... Япония, которая в 2024 году была третьим по величине импортёром бразильской курятины, вошла в число стран, снявших ограничения", - говорится в сообщении. На прошлой неделе власти Бразилии объявили о ликвидации очага птичьего гриппа, вспышка которого привела к ограничениям в экспорте птицеводческой продукции.
https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148648/33/1486483319_301:0:4716:3311_1920x0_80_0_0_efc38c7061539afc9082612defb8bc97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, риу-гранди-ду-сул (штат), китай, евросоюз, в мире
Бразилия, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Китай, Евросоюз, В мире
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы
Reuters: Бразилия заявила, что 17 стран сняли ограничения на импорт курятины