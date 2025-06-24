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Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы - РИА Новости, 25.06.2025
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23:56 24.06.2025 (обновлено: 04:04 25.06.2025)
https://ria.ru/20250624/brazilija-2025225312.html
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы - РИА Новости, 25.06.2025
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы
Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего... РИА Новости, 25.06.2025
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бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
китай
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего гриппа, передаёт агентство Рейтер. В мае сообщалось о вспышке птичьего гриппа на одной из ферм в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате свыше 20 государств, включая Китай и страны ЕС, приостановили импорт мяса птицы из Бразилии. "Министерство сельского хозяйства Бразилии заявило во вторник, что 17 стран сняли торговые ограничения, связанные со вспышкой птичьего гриппа в мае... Япония, которая в 2024 году была третьим по величине импортёром бразильской курятины, вошла в число стран, снявших ограничения", - говорится в сообщении. На прошлой неделе власти Бразилии объявили о ликвидации очага птичьего гриппа, вспышка которого привела к ограничениям в экспорте птицеводческой продукции.
https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
китай
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бразилия, риу-гранди-ду-сул (штат), китай, евросоюз, в мире
Бразилия, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Китай, Евросоюз, В мире
Reuters: в Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт птицы

Reuters: Бразилия заявила, что 17 стран сняли ограничения на импорт курятины

© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Fotolia / monticellllo
Куры на птицефабрике . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Бразилии заявили, что 17 стран сняли ограничения на импорт бразильской птицеводческой продукции, которые были ранее введены из-за вспышки птичьего гриппа, передаёт агентство Рейтер.
В мае сообщалось о вспышке птичьего гриппа на одной из ферм в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате свыше 20 государств, включая Китай и страны ЕС, приостановили импорт мяса птицы из Бразилии.
"Министерство сельского хозяйства Бразилии заявило во вторник, что 17 стран сняли торговые ограничения, связанные со вспышкой птичьего гриппа в мае... Япония, которая в 2024 году была третьим по величине импортёром бразильской курятины, вошла в число стран, снявших ограничения", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе власти Бразилии объявили о ликвидации очага птичьего гриппа, вспышка которого привела к ограничениям в экспорте птицеводческой продукции.
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