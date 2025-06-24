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В Пензенской области сбили еще два беспилотника

В Пензенской области сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025

В Пензенской области сбили еще два беспилотника

Еще два беспилотника сбили во вторник в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:22:00+03:00

2025-06-24T17:22:00+03:00

2025-06-24T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

пензенская область

олег мельниченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Еще два беспилотника сбили во вторник в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО с 08.05 мск до 12.50 мск во вторник уничтожила 34 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе два - над территорией Пензенской области. По словам губернатора, пострадавших и разрушений в регионе нет. "Еще два беспилотника сбиты на территории области. Жертв и разрушений нет. Прошу не верить слухам и не поддаваться панике. Проявляйте осторожность и доверяйте информации только из проверенных источников", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/voennye-2025109785.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область, олег мельниченко, министерство обороны рф (минобороны рф)