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В Пензенской области сбили еще два беспилотника
В Пензенской области сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025
В Пензенской области сбили еще два беспилотника
Еще два беспилотника сбили во вторник в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:22:00+03:00
2025-06-24T17:22:00+03:00
2025-06-24T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Еще два беспилотника сбили во вторник в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО с 08.05 мск до 12.50 мск во вторник уничтожила 34 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе два - над территорией Пензенской области. По словам губернатора, пострадавших и разрушений в регионе нет. "Еще два беспилотника сбиты на территории области. Жертв и разрушений нет. Прошу не верить слухам и не поддаваться панике. Проявляйте осторожность и доверяйте информации только из проверенных источников", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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происшествия, пензенская область, олег мельниченко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Пензенской области сбили еще два беспилотника
Губернатор Мельниченко: в Пензенской области сбили еще два беспилотника