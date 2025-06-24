https://ria.ru/20250624/bpla-2025080470.html

ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями

ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями - РИА Новости, 24.06.2025

ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями

ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:22:00+03:00

2025-06-24T13:22:00+03:00

2025-06-24T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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воронежская область

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Белгородской области, три – над территорией Саратовской области и два - над территорией Пензенской области" - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250614/tsekha--2022793598.html

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воронежская область

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россия, воронежская область, безопасность, белгородская область