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ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 24.06.2025 (обновлено: 13:29 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bpla-2025080470.html
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями
ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:22:00+03:00
2025-06-24T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Белгородской области, три – над территорией Саратовской области и два - над территорией Пензенской области" - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
воронежская область
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россия, воронежская область, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Безопасность, Белгородская область
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями

Минобороны: ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПульт ПВО
Пульт ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.
"В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Белгородской области, три – над территорией Саратовской области и два - над территорией Пензенской области" - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА
14 июня, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьБезопасностьБелгородская область
 
 
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