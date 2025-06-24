https://ria.ru/20250624/bpla-2025080470.html
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями
ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:22:00+03:00
2025-06-24T13:22:00+03:00
2025-06-24T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России уничтожила 34 украинских беспилотника, больше всего над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Белгородской области, три – над территорией Саратовской области и два - над территорией Пензенской области" - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250614/tsekha--2022793598.html
россия
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Безопасность, Белгородская область
ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями
Минобороны: ПВО уничтожила и перехватила 34 БПЛА над четырьмя областями