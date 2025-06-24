https://ria.ru/20250624/bogomaz-2024991110.html

Богомаз рассказал, сколько ВСУ разрушили домов в Брянской области

Богомаз рассказал, сколько ВСУ разрушили домов в Брянской области - РИА Новости, 24.06.2025

Богомаз рассказал, сколько ВСУ разрушили домов в Брянской области

ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области с начала спецоперации, ущерб жителям возмещается из областного бюджета в размере 84 тысячи РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:16:00+03:00

2025-06-24T04:16:00+03:00

2025-06-24T04:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области с начала спецоперации, ущерб жителям возмещается из областного бюджета в размере 84 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. "Все, что касается ущерба: если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома на приграничье, то есть мы пока с областного бюджета (возмещаем ущерб - ред.), и мы надеемся сейчас, что с этой программой (федеральная программа восстановления приграничья – ред.), и это включено как один из пунктов, мы возмещаем людям по 84 тысячи (рублей – ред.) за квадратный метр. Это возмещение мы до сегодняшнего дня делаем из нашего областного бюджета… Они (жители – ред.) получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области", – рассказал губернатор. В Брянской области граничат с Украиной шесть муниципальных образований – Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский районы. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2024981822.html

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брянская область, украина, севский район, жилье, александр богомаз, вооруженные силы украины