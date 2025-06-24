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На поддержку бизнеса в Курской области выделили дополнительные средства - РИА Новости, 24.06.2025
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09:08 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/biznes-2025009349.html
На поддержку бизнеса в Курской области выделили дополнительные средства
На поддержку бизнеса в Курской области выделили дополнительные средства - РИА Новости, 24.06.2025
На поддержку бизнеса в Курской области выделили дополнительные средства
Правительство РФ выделило дополнительно 165 миллионов рублей на поддержку бизнеса в Курской области, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:08:00+03:00
2025-06-24T09:08:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно 165 миллионов рублей на поддержку бизнеса в Курской области, сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим представителям бизнеса в Курской области. На обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было утрачено, будет направлено около 165 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что выделенные средства направят на поддержку 64 организациям и 351 предпринимателю. Их имущество пострадало в результате терактов, совершённых вооружёнными формированиями Украины на территории Курской области, в частности, 4 апреля 2024 года в Курске, 4 июля 2024 года в селе Свердликово Суджанского района, а также в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года. "Размер выплат каждому предпринимателю или юридическому лицу составит до 400 тысяч рублей за полностью утраченное имущество и до 200 тысяч рублей за частично утраченное. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства", - добавили в кабмине.
https://realty.ria.ru/20250529/prigranichja-2019731141.html
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курская область, россия, украина, общество, экономика
Курская область, Россия, Украина, Общество, Экономика
На поддержку бизнеса в Курской области выделили дополнительные средства

На поддержку бизнеса в Курской области дополнительно выделили 165 млн рублей

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно 165 миллионов рублей на поддержку бизнеса в Курской области, сообщили в российском кабмине.
"Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим представителям бизнеса в Курской области. На обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было утрачено, будет направлено около 165 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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"Размер выплат каждому предпринимателю или юридическому лицу составит до 400 тысяч рублей за полностью утраченное имущество и до 200 тысяч рублей за частично утраченное. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства", - добавили в кабмине.
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