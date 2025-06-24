https://ria.ru/20250624/bilayn-2025127952.html

Билайн запустил для бизнеса сервис "Моментальные платежи" от Сбера

Билайн запустил для бизнеса сервис "Моментальные платежи" от Сбера - РИА Новости, 24.06.2025

Билайн запустил для бизнеса сервис "Моментальные платежи" от Сбера

Корпоративные клиенты "билайн бизнес" теперь могут оплачивать услуги "Моментальными платежами" — платежным сервисом для юридических лиц на основе технологии... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:02:00+03:00

2025-06-24T17:02:00+03:00

2025-06-24T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корпоративные клиенты "билайн бизнес" теперь могут оплачивать услуги "Моментальными платежами" — платежным сервисом для юридических лиц на основе технологии доступа к цифровой экосистеме ПАО Сбербанк Sber API (Application Programming Interface - программный интерфейс приложения), сообщает оператор.Для оплаты счета больше не нужно создавать и вручную заполнять платежное поручение в адрес Билайна в интернет-банке "СберБизнес". Достаточно войти в личный кабинет "билайн бизнес", выбрать неоплаченный счет за услуги, нажать "Оплатить" и выбрать "СберБизнес" в качестве способа оплаты. После этого остается авторизоваться в интернет-банке и подписать сформированное платежное поручение."Мы всегда стремимся сделать жизнь и работу наших клиентов легче и проще. Возможность оплачивать счета в несколько кликов в интерфейсе экономит время и исключает ошибки в реквизитах. Для удобства клиентов в личном кабинете есть описание возможностей, а также чат-бот, где можно обратиться к сотруднику Билайна", - приводится в сообщении комментарий директора департамента цифрового развития Билайна Яны Казначеевой.По словам директора дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Анны Лоевской, канал прямой интеграции Sber API и сервис "Моментальные платежи" на его основе упрощают жизнь тысячам российских предпринимателей, а теперь и корпоративным клиентам билайн бизнес."Сбер и Билайн объединили усилия и технологии: сейчас платежи за услуги связи формируются по выставленному оператором счету — его нужно только проверить и подписать в СберБизнесе. Платеж пройдет за несколько секунд", - сказала она.Все упоминаемые в статье информационные продукты 18+Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRUSUez72

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экономика, технологии, москва, билайн, сбер, сбербанк россии, вымпелком