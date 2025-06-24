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В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 24.06.2025 (обновлено: 22:19 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025213030.html
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника
Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:12:00+03:00
2025-06-24T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика татарстан (татарстан)
украина
вооруженные силы украины
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы республики."Сегодня, 24 июня территория Республики Татарстан подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, пострадавших среди жителей республики нет."Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме", - добавляют власти.В первой половине дня вторника МЧС РФ сообщило в мобильном приложении, что на территории Татарстана объявлен режим "Беспилотная опасность".Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), украина, вооруженные силы украины, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Республика Татарстан (Татарстан), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника

Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Сегодня, 24 июня территория Республики Татарстан подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, пострадавших среди жителей республики нет.
"Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме", - добавляют власти.
В первой половине дня вторника МЧС РФ сообщило в мобильном приложении, что на территории Татарстана объявлен режим "Беспилотная опасность".
Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Татарстан (Татарстан)УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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