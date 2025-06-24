https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025213030.html

В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника

В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025

В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника

Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:12:00+03:00

2025-06-24T22:12:00+03:00

2025-06-24T22:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика татарстан (татарстан)

украина

вооруженные силы украины

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы республики."Сегодня, 24 июня территория Республики Татарстан подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, пострадавших среди жителей республики нет."Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме", - добавляют власти.В первой половине дня вторника МЧС РФ сообщило в мобильном приложении, что на территории Татарстана объявлен режим "Беспилотная опасность".Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика татарстан (татарстан)

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика татарстан (татарстан), украина, вооруженные силы украины, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)