https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025213030.html
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника
Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:12:00+03:00
2025-06-24T22:12:00+03:00
2025-06-24T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика татарстан (татарстан)
украина
вооруженные силы украины
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пострадавших, разрушений и ущерба нет, сообщает пресс-служба главы республики."Сегодня, 24 июня территория Республики Татарстан подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, пострадавших среди жителей республики нет."Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме", - добавляют власти.В первой половине дня вторника МЧС РФ сообщило в мобильном приложении, что на территории Татарстана объявлен режим "Беспилотная опасность".Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), украина, вооруженные силы украины, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Республика Татарстан (Татарстан), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника
Средствами ПВО в Татарстане уничтожено четыре украинских беспилотника