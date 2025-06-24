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В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 24.06.2025 (обновлено: 21:56 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025210873.html
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников
Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:50:00+03:00
2025-06-24T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ульяновская область
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей русских
россия
происшествия
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей Русских.&quot;Заслушал исполняющего обязанности начальника главного управления МЧСРоссии по Ульяновской области полковника Валентина Мошкова. По оперативным данным МЧС, отражены атаки 8 вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет&quot;, - написал Русских в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что МЧС фиксирует все сообщения и продолжает мониторинг ситуации. Все спецслужбы находятся в полной боевой готовности. Русских отметил, что получает доклад о ситуации каждый час.
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ульяновская область
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ульяновская область, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей русских, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алексей Русских, Россия, Происшествия
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников

Русских: атаки 8 беспилотников отразили в 4 муниципалитетах Ульяновской области

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Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей Русских.
«

"Заслушал исполняющего обязанности начальника главного управления МЧСРоссии по Ульяновской области полковника Валентина Мошкова. По оперативным данным МЧС, отражены атаки 8 вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет", - написал Русских в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что МЧС фиксирует все сообщения и продолжает мониторинг ситуации. Все спецслужбы находятся в полной боевой готовности. Русских отметил, что получает доклад о ситуации каждый час.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУльяновская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей РусскихРоссияПроисшествия
 
 
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