https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025210873.html

В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников

В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025

В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников

Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:50:00+03:00

2025-06-24T21:50:00+03:00

2025-06-24T21:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

ульяновская область

украина

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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россия

происшествия

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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей Русских."Заслушал исполняющего обязанности начальника главного управления МЧСРоссии по Ульяновской области полковника Валентина Мошкова. По оперативным данным МЧС, отражены атаки 8 вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет", - написал Русских в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что МЧС фиксирует все сообщения и продолжает мониторинг ситуации. Все спецслужбы находятся в полной боевой готовности. Русских отметил, что получает доклад о ситуации каждый час.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ульяновская область, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей русских, россия, происшествия