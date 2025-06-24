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В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников
Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:50:00+03:00
2025-06-24T21:50:00+03:00
2025-06-24T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ульяновская область
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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россия
происшествия
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Атаки восьми беспилотников отражены на территории четырех муниципалитетов Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Алексей Русских."Заслушал исполняющего обязанности начальника главного управления МЧСРоссии по Ульяновской области полковника Валентина Мошкова. По оперативным данным МЧС, отражены атаки 8 вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет", - написал Русских в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что МЧС фиксирует все сообщения и продолжает мониторинг ситуации. Все спецслужбы находятся в полной боевой готовности. Русских отметил, что получает доклад о ситуации каждый час.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ульяновская область, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей русских, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алексей Русских, Россия, Происшествия
В Ульяновской области отразили атаки восьми беспилотников
Русских: атаки 8 беспилотников отразили в 4 муниципалитетах Ульяновской области