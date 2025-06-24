https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025207474.html
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников
С утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА, пострадавших нет, написал... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-24T21:17:00+03:00
2025-06-24T21:17:00+03:00
2025-06-25T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА, пострадавших нет, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Гусев уточнил, что пострадавших нет, по предварительным данным, в одном из городских округов обломками сбитых БПЛА были повреждены четыре автомобиля.Также губернатор отметил, что опасность атаки налета беспилотников в регионе сохраняется.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников
Гусев: более 40 БПЛА уничтожили в Воронежской области, а также у границ региона