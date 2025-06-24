Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 24.06.2025 (обновлено: 00:19 25.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025207474.html
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников
С утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА, пострадавших нет, написал... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-24T21:17:00+03:00
2025-06-25T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_0:146:3120:1901_1920x0_80_0_0_c699c23c71ac1e1493dff58709f56e9c.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА, пострадавших нет, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Гусев уточнил, что пострадавших нет, по предварительным данным, в одном из городских округов обломками сбитых БПЛА были повреждены четыре автомобиля.Также губернатор отметил, что опасность атаки налета беспилотников в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_aa2c6691689f87cd4a0e77a28efc569b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 беспилотников

Гусев: более 40 БПЛА уничтожили в Воронежской области, а также у границ региона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА, пострадавших нет, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что пострадавших нет, по предварительным данным, в одном из городских округов обломками сбитых БПЛА были повреждены четыре автомобиля.
Также губернатор отметил, что опасность атаки налета беспилотников в регионе сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала