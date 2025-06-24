https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025001265.html

ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025

ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников, больше всего над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:26:00+03:00

2025-06-24T07:26:00+03:00

2025-06-24T07:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников, больше всего над Курской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь, пострадали два человека. Он добавил, что в регионе сбили еще два БПЛА — над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html

https://ria.ru/20250624/spetsialisty-2025001011.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, безопасность