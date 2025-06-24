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ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 24.06.2025 (обновлено: 07:37 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025001265.html
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников, больше всего над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:26:00+03:00
2025-06-24T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников, больше всего над Курской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь, пострадали два человека. Он добавил, что в регионе сбили еще два БПЛА — над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 20 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота российских сил ПВО
Работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников, больше всего над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области
23 июня, 23:53
Бойцы сбили:
  • 14 БПЛА – над территорией Курской области;
  • два беспилотника — над Московским регионом;
  • по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь, пострадали два человека. Он добавил, что в регионе сбили еще два БПЛА — над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасность
 
 
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