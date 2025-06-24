ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 20 БПЛА ВСУ
Работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников, больше всего над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
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"В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
- 14 БПЛА – над территорией Курской области;
- два беспилотника — над Московским регионом;
- по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь, пострадали два человека. Он добавил, что в регионе сбили еще два БПЛА — над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.