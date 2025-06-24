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ПВО уничтожила четыре БПЛА над территорией Брянской области - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:18 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2024981822.html
ПВО уничтожила четыре БПЛА над территорией Брянской области
ПВО уничтожила четыре БПЛА над территорией Брянской области - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО уничтожила четыре БПЛА над территорией Брянской области
ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:18:00+03:00
2025-06-24T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа" - написал он в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила четыре БПЛА над территорией Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Брянской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа" - написал он в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений, по его словам, нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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