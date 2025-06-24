https://ria.ru/20250624/belorussiya-2025086897.html

Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево

Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 24.06.2025

Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево

Мужчина, который под наркотиками напал на двухлетнего ребенка и бросил его на пол в Шереметьево, — гражданин Белоруссии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:00:00+03:00

2025-06-24T14:00:00+03:00

2025-06-24T21:49:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

белоруссия

каир (город)

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025069345_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_0792b854f77e2d978916c0f410734513.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мужчина, который под наркотиками напал на двухлетнего ребенка и бросил его на пол в Шереметьево, — гражданин Белоруссии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Мужчина является гражданином Белоруссии", — сказал собеседник агентства. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира. В Минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250624/rebenok-2025085157.html

россия

белоруссия

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве. На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией. 2025-06-24T14:00 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, белоруссия, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)