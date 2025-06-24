https://ria.ru/20250624/belorussiya-2025086897.html
Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево
Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 24.06.2025
Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево
Мужчина, который под наркотиками напал на двухлетнего ребенка и бросил его на пол в Шереметьево, — гражданин Белоруссии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:00:00+03:00
2025-06-24T14:00:00+03:00
2025-06-24T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мужчина, который под наркотиками напал на двухлетнего ребенка и бросил его на пол в Шереметьево, — гражданин Белоруссии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Мужчина является гражданином Белоруссии", — сказал собеседник агентства. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира. В Минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
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Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика
Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве.
На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией.
2025-06-24T14:00
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происшествия, здоровье - общество, россия, белоруссия, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, является гражданином Белоруссии