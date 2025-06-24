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Суд оставил под арестом экс-министра здравоохранения Кузбасса
Суд оставил под арестом экс-министра здравоохранения Кузбасса - РИА Новости, 24.06.2025
Суд оставил под арестом экс-министра здравоохранения Кузбасса
Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката экс-министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова на его арест, сообщил... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:44:00+03:00
2025-06-24T11:44:00+03:00
2025-06-24T11:44:00+03:00
происшествия
кемерово
кемеровский областной суд
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КЕМЕРОВО, 24 июн – РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката экс-министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова на его арест, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. Бывший министр здравоохранения Кузбасса Беглов обвиняется во взятках, Центральный районный суд Кемерово арестовал его до 7 августа. "Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Беглова Д.Е., бывшего министра здравоохранения Кузбасса, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290, частью 6 статьи 290, частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации… По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции обжалуемое постановление Центрального районного суда г. Кемерово оставил без изменения, апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Беглова Д.Е. - без удовлетворения", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008555639.html
кемерово
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происшествия, кемерово, кемеровский областной суд
Происшествия, Кемерово, Кемеровский областной суд
Суд оставил под арестом экс-министра здравоохранения Кузбасса
Суд оставил в силе арест экс-министра здравоохранения Кузбасса Беглова