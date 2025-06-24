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Балицкий сообщил об усилении систем ПВО в Запорожской области

Балицкий сообщил об усилении систем ПВО в Запорожской области - РИА Новости, 24.06.2025

Балицкий сообщил об усилении систем ПВО в Запорожской области

Систему ПВО и РЭБ для защиты энергообъектов от атак украинских войск усилили в Запорожской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T02:14:00+03:00

2025-06-24T02:14:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Систему ПВО и РЭБ для защиты энергообъектов от атак украинских войск усилили в Запорожской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Указания (Путина — Прим. Ред.) являются приказом для военных и гражданских служащих. Поэтому у нас были выделены дополнительные средства, чтобы защищать свои энергообъекты. Президент держит руку на пульсе, на контроле, и благодаря ему сегодня мы усилили свою систему защиты. Усилено ПВО и РЭБ. Помощь президента абсолютно очевидна", — сказал Балицкий. Кроме того, по его словам, на случай новых перебоев с электричеством в регионе устанавливают генераторы бесперебойного питания. По его словам, стоит задача усилить защиту энергосистемы, в том числе путем охраны подстанций, чтобы обеспечить бесперебойную работу всего энергоконтура области. В начале июня из-за атаки ВСУ масштабное отключение электроэнергии затронуло Запорожскую и Херсонскую области. Ситуацию удалось стабилизировать менее чем за сутки. Вопрос находился на контроле Путина.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250623/zaes-2024723470.html

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