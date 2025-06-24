https://ria.ru/20250624/azarov-2024987925.html
Саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине, считает Азаров
Саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине, считает Азаров - РИА Новости, 24.06.2025
Саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине, считает Азаров
Саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:17:00+03:00
2025-06-24T03:17:00+03:00
2025-06-24T03:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. "Недавно же (агентство) Блумберг опубликовало там примерный текст решения уже. И мы там не находим ничего такого сверхъестественного. Там даже вроде бы исключена позиция российской угрозы. Вроде бы исключена позиция вступления Украина в НАТО", - отметил Азаров. По его оценке, это сделано из-за того, что европейские лидеры идут на поводу у президента США Дональда Трампа, который считает, что раз ведутся мирные переговоры, то надо не ломать эти мирные переговоры какими-то угрозами, а, наоборот, способствовать какому-то климату, благоприятному для таких переговоров. "Я уверен, что ни (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер, ни (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, ни (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц, конечно, так не считают (как Трамп). Но деваться им некуда, потому что они реально вассалы Соединенных Штатов. Хоть там, может быть, сейчас чванливые, заносчивые, но тем не менее вассалы. Это прекрасно видно и понятно", - заявил Азаров. Он напомнил, что и сам в качестве премьер-министра Украины наблюдал за отношениями европейских лидеров и США. "Я видел их подчиненные отношения", - отметил Азаров.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024733802.html
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украина, сша, гаага, николай азаров (политик), дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Гаага, Николай Азаров (политик), Дональд Трамп, НАТО
Саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине, считает Азаров
Азаров: саммит НАТО ограничится мягкими заявлениями по Украине