В Ереване допустили передачу "Элсетей Армении" Карапетяна частному юрлицу
Депутат Петросян допустил передачу "Электросетей Армении" частной организации
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Член правления правящей армянской партии "Гражданский договор", глава государственной контрольной службы Романос Петросян не исключил, что принадлежащая предпринимателю Самвелу Карапетяну компания "Электросети Армении" после огосударствления может быть вновь передана частной организации.
Журналисты спросили Петросяна, может ли государство передать компанию частной организации.
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"Я не могу комментировать, так как не уполномочен, но как политическое понимание... государство может само управлять, государство правомочно объявлять конкурс операторов, сохранить государственную долю, чтобы иметь инструмент влияния по части содержательного управления и эффективности, а остальное, возможно, передать частной организации. Я ничего не исключаю, но ни одно решение на данный момент мне неизвестно", - заявил Петросян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
А во вторник сообщил, что план огосударствления ЗАО "Электрические сети Армении" готов и очень скоро начнется практический этап.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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