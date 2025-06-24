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В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви - РИА Новости, 24.06.2025
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Религия
 
22:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025215498.html
В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви
В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви - РИА Новости, 24.06.2025
В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви
Власти Армении, нападая на Армянскую Апостольскую Церковь, атакуют фундаментальный для армян институт, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:30:00+03:00
2025-06-24T22:30:00+03:00
религия
армения
аргентина
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Власти Армении, нападая на Армянскую Апостольскую Церковь, атакуют фундаментальный для армян институт, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза в Аргентине Адриан Ломломджян, комментируя дело Самвела Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Церковь с 2018 года, после прихода к власти Пашиняна, несмотря на проводимую им антирусскую политику, работала над укреплением связей с русской церковью, над тем, чтобы стать каналом (культурного - ред.) обмена между армянским и русским народом", - сказал Ломломджян. По его словам, подобная ситуация складывается и в Белоруссии, которую премьер Пашинян считает врагом Армении и где была открыта армянская церковь. "(Пашинян - ред.) атакует институт, являющийся фундаментальным для армянского общества и миллионной диаспоры, проживающей на пяти континентах", - подчеркнул глава союза. Он отметил, что армяне, оказавшиеся в чужой стране, вне зависимости от своих верований, в первую очередь старались открыть армянскую церковь, затем школу армянского языка при ней, а также культурные центры. "Но все вокруг церкви, в этом ее роль для армян - помогать поддерживать идентичность, язык, традиции. Армяне рассматривают церковь как национальный институт", - сказал Ломломджян Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html
https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025204388.html
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армения, аргентина, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Аргентина, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви

Ломломджян: Пашинян атакует фундаментальный для армян институт церкви

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Власти Армении, нападая на Армянскую Апостольскую Церковь, атакуют фундаментальный для армян институт, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза в Аргентине Адриан Ломломджян, комментируя дело Самвела Карапетяна.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна
21 июня, 16:16
«
"Церковь с 2018 года, после прихода к власти Пашиняна, несмотря на проводимую им антирусскую политику, работала над укреплением связей с русской церковью, над тем, чтобы стать каналом (культурного - ред.) обмена между армянским и русским народом", - сказал Ломломджян.
По его словам, подобная ситуация складывается и в Белоруссии, которую премьер Пашинян считает врагом Армении и где была открыта армянская церковь.
"(Пашинян - ред.) атакует институт, являющийся фундаментальным для армянского общества и миллионной диаспоры, проживающей на пяти континентах", - подчеркнул глава союза.
Он отметил, что армяне, оказавшиеся в чужой стране, вне зависимости от своих верований, в первую очередь старались открыть армянскую церковь, затем школу армянского языка при ней, а также культурные центры.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 21:51
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"Но все вокруг церкви, в этом ее роль для армян - помогать поддерживать идентичность, язык, традиции. Армяне рассматривают церковь как национальный институт", - сказал Ломломджян
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 20:43
 
РелигияАрменияАргентинаРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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