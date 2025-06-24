В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви
Ломломджян: Пашинян атакует фундаментальный для армян институт церкви
© Фотохост-агентство РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Власти Армении, нападая на Армянскую Апостольскую Церковь, атакуют фундаментальный для армян институт, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза в Аргентине Адриан Ломломджян, комментируя дело Самвела Карапетяна.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
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"Церковь с 2018 года, после прихода к власти Пашиняна, несмотря на проводимую им антирусскую политику, работала над укреплением связей с русской церковью, над тем, чтобы стать каналом (культурного - ред.) обмена между армянским и русским народом", - сказал Ломломджян.
По его словам, подобная ситуация складывается и в Белоруссии, которую премьер Пашинян считает врагом Армении и где была открыта армянская церковь.
"(Пашинян - ред.) атакует институт, являющийся фундаментальным для армянского общества и миллионной диаспоры, проживающей на пяти континентах", - подчеркнул глава союза.
Он отметил, что армяне, оказавшиеся в чужой стране, вне зависимости от своих верований, в первую очередь старались открыть армянскую церковь, затем школу армянского языка при ней, а также культурные центры.
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"Но все вокруг церкви, в этом ее роль для армян - помогать поддерживать идентичность, язык, традиции. Армяне рассматривают церковь как национальный институт", - сказал Ломломджян
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.