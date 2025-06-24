Рейтинг@Mail.ru
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
13:23 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.06.2025
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
Премьер Армении Никол Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация президента США Дональда Трампа начала восстанавливать отношения с... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:23:00+03:00
2025-06-24T13:23:00+03:00
пмэф-2025
армения
россия
сша
никол пашинян
константин затулин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:118:2725:1651_1920x0_80_0_0_a148de1981cb3aabd9bc9a0dde518288.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация президента США Дональда Трампа начала восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Пашинян, конечно, попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация Трампа начала восстанавливать отношения с Россией", - сказал Затулин. Он отметил, это заставило Пашиняна быть осторожнее, когда дело касается антироссийской кампании, но принципиально ничего не поменяло. "Строить планы с Пашиняном, связанные с развитием отношений, - это всё равно что строить на песке. Это не может быть устойчивым, это в любой момент может быть повергнуто, что, собственно, и доказывает эта история с Самвелом Карапетяном и с армянской апостольской церковью", - добавил депутат. По его словам, Пашинян как минимум дважды демонстрировал свою способность "надурить" избирателя, ввести в заблуждение людей, голосующих, а также парализовать волю тех, кто должен в самом деле "отправить его в политическое небытие". По мнению Затулина, будущие выборы 2026 года предоставляют законный шанс для того, чтобы это свершилось, - поэтому премьер так и нервничает. "Пашинян предал Нагорный Карабах, предал, можно сказать, достижения, завоевания, которые были достигнуты предшественниками. Смог на недостатках в жизни Армении построить свою политическую карьеру и, как в таких случаях бывает, стал на сегодняшний день самым ярким коррупционером за все последние годы", - считает политик. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.*запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250622/armeniya-2024691829.html
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023656161.html
армения
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_b2e0c55f8323d33c1c3ef225c762cb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, сша, никол пашинян, константин затулин, госдума рф
ПМЭФ-2025, Армения, Россия, США, Никол Пашинян, Константин Затулин, Госдума РФ
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме

Затулин: Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за восстановления связи США и РФ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация президента США Дональда Трампа начала восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Пашинян, конечно, попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация Трампа начала восстанавливать отношения с Россией", - сказал Затулин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт
22 июня, 20:18
Он отметил, это заставило Пашиняна быть осторожнее, когда дело касается антироссийской кампании, но принципиально ничего не поменяло.
"Строить планы с Пашиняном, связанные с развитием отношений, - это всё равно что строить на песке. Это не может быть устойчивым, это в любой момент может быть повергнуто, что, собственно, и доказывает эта история с Самвелом Карапетяном и с армянской апостольской церковью", - добавил депутат.
По его словам, Пашинян как минимум дважды демонстрировал свою способность "надурить" избирателя, ввести в заблуждение людей, голосующих, а также парализовать волю тех, кто должен в самом деле "отправить его в политическое небытие". По мнению Затулина, будущие выборы 2026 года предоставляют законный шанс для того, чтобы это свершилось, - поэтому премьер так и нервничает.
"Пашинян предал Нагорный Карабах, предал, можно сказать, достижения, завоевания, которые были достигнуты предшественниками. Смог на недостатках в жизни Армении построить свою политическую карьеру и, как в таких случаях бывает, стал на сегодняшний день самым ярким коррупционером за все последние годы", - считает политик.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
*запрещена в РФ как экстремистская
Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова напомнила, как Пашинян требовал капитуляции властей Армении
18 июня, 18:05
 
ПМЭФ-2025АрменияРоссияСШАНикол ПашинянКонстантин ЗатулинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала