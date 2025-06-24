Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
Затулин: Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за восстановления связи США и РФ
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Никол Пашинян . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация президента США Дональда Трампа начала восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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Он отметил, это заставило Пашиняна быть осторожнее, когда дело касается антироссийской кампании, но принципиально ничего не поменяло.
"Строить планы с Пашиняном, связанные с развитием отношений, - это всё равно что строить на песке. Это не может быть устойчивым, это в любой момент может быть повергнуто, что, собственно, и доказывает эта история с Самвелом Карапетяном и с армянской апостольской церковью", - добавил депутат.
По его словам, Пашинян как минимум дважды демонстрировал свою способность "надурить" избирателя, ввести в заблуждение людей, голосующих, а также парализовать волю тех, кто должен в самом деле "отправить его в политическое небытие". По мнению Затулина, будущие выборы 2026 года предоставляют законный шанс для того, чтобы это свершилось, - поэтому премьер так и нервничает.
"Пашинян предал Нагорный Карабах, предал, можно сказать, достижения, завоевания, которые были достигнуты предшественниками. Смог на недостатках в жизни Армении построить свою политическую карьеру и, как в таких случаях бывает, стал на сегодняшний день самым ярким коррупционером за все последние годы", - считает политик.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
*запрещена в РФ как экстремистская