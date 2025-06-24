https://ria.ru/20250624/armeniya-2025020399.html

Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян

Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян - РИА Новости, 24.06.2025

Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян

Руководство Армении превратило политическое поле страны в цирк, говорится в послании владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 24.06.2025

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Руководство Армении превратило политическое поле страны в цирк, говорится в послании владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна."Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боев. Не выдерживая объективной критики, особенно со стороны таких сильных женщин-политиков, как Анна Григорян, Кристине Варданян, Агнеса Хамоян, Анна Мкртчян, Тагуи Товмасян (депутаты парламента. — Прим. ред.) и других, небольшая группа, не имея ни одного достойного ответа, время от времени срывается и бросается врукопашную на политиков, которые защищают этих женщин", — указывается в заявлении бизнесмена, опубликованном в Telegram-канале его пресс-офиса. Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024523468.html

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