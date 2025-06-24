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Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян - РИА Новости, 24.06.2025
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10:20 24.06.2025 (обновлено: 14:10 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025020399.html
Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян
Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян - РИА Новости, 24.06.2025
Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян
Руководство Армении превратило политическое поле страны в цирк, говорится в послании владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 24.06.2025
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самвел карапетян
ташир
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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Руководство Армении превратило политическое поле страны в цирк, говорится в послании владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна."Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боев. Не выдерживая объективной критики, особенно со стороны таких сильных женщин-политиков, как Анна Григорян, Кристине Варданян, Агнеса Хамоян, Анна Мкртчян, Тагуи Товмасян (депутаты парламента. — Прим. ред.) и других, небольшая группа, не имея ни одного достойного ответа, время от времени срывается и бросается врукопашную на политиков, которые защищают этих женщин", — указывается в заявлении бизнесмена, опубликованном в Telegram-канале его пресс-офиса. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, ташир , преследование карапетяна в армении , никол пашинян, дмитрий песков, армянская апостольская церковь, электросети армении, в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Армянская апостольская церковь, Электросети Армении, В мире
Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян

Карапетян: нынешние власти Армении превратили политическое поле страны в цирк

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Руководство Армении превратило политическое поле страны в цирк, говорится в послании владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна.
"Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боев. Не выдерживая объективной критики, особенно со стороны таких сильных женщин-политиков, как Анна Григорян, Кристине Варданян, Агнеса Хамоян, Анна Мкртчян, Тагуи Товмасян (депутаты парламента. — Прим. ред.) и других, небольшая группа, не имея ни одного достойного ответа, время от времени срывается и бросается врукопашную на политиков, которые защищают этих женщин", — указывается в заявлении бизнесмена, опубликованном в Telegram-канале его пресс-офиса.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
23 июня, 20:40

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В среду, 18 июня, суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, сейчас он находится в СИЗО.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян на этом фоне потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Эксперт объяснил арест бизнесмена Карапетяна в Армении
21 июня, 17:24
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянТаширПреследование Карапетяна в АрменииНикол ПашинянДмитрий ПесковАрмянская апостольская церковьЭлектросети АрменииВ мире
 
 
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