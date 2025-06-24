Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян
Карапетян: нынешние власти Армении превратили политическое поле страны в цирк
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Руководство Армении превратило политическое поле страны в цирк, говорится в послании владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна.
"Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боев. Не выдерживая объективной критики, особенно со стороны таких сильных женщин-политиков, как Анна Григорян, Кристине Варданян, Агнеса Хамоян, Анна Мкртчян, Тагуи Товмасян (депутаты парламента. — Прим. ред.) и других, небольшая группа, не имея ни одного достойного ответа, время от времени срывается и бросается врукопашную на политиков, которые защищают этих женщин", — указывается в заявлении бизнесмена, опубликованном в Telegram-канале его пресс-офиса.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В среду, 18 июня, суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, сейчас он находится в СИЗО.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян на этом фоне потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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