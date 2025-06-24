https://ria.ru/20250624/anonin-2025001561.html

ПВО сбила БПЛА в Смоленской области

ПВО сбила БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 24.06.2025

ПВО сбила БПЛА в Смоленской области

Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:31:00+03:00

2025-06-24T07:31:00+03:00

2025-06-24T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Сегодня на территории региона силами ПВО министерства обороны РФ был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направлены оперативные службы.

https://ria.ru/20250624/podmoskove-2024991245.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)