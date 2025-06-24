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ПВО сбила БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/anonin-2025001561.html
ПВО сбила БПЛА в Смоленской области
ПВО сбила БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО сбила БПЛА в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:31:00+03:00
2025-06-24T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Сегодня на территории региона силами ПВО министерства обороны РФ был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направлены оперативные службы.
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2024991245.html
смоленская область
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смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила БПЛА в Смоленской области

Анохин: силы ПВО сбили БПЛА в Смоленской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин.
"Сегодня на территории региона силами ПВО министерства обороны РФ был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направлены оперативные службы.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Подмосковье ночью сбили два беспилотника
Вчера, 04:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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