https://ria.ru/20250624/aeroport-2025217659.html

В аэропорту Тамбова сняли все ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова сняли все ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025

В аэропорту Тамбова сняли все ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила во вторник Росавиация. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:48:00+03:00

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тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила во вторник Росавиация."В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250624/pvo-2025212285.html

тамбов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)