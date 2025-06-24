https://ria.ru/20250624/aeroport-2025132092.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 24.06.2025

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:35:00+03:00

2025-06-24T16:35:00+03:00

2025-06-24T17:40:00+03:00

казань

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижнекамск

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", — говорится в релизе.Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.Утром в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, с 13:00 до 16:05 мск силы ПВО сбили над территорией России 18 украинских дронов, в том числе над соседней с Татарстаном Ульяновской областью.

https://ria.ru/20250624/samara-2025059152.html

казань

нижнекамск

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казань, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, безопасность