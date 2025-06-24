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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 24.06.2025
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16:35 24.06.2025 (обновлено: 17:40 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/aeroport-2025132092.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 24.06.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:35:00+03:00
2025-06-24T17:40:00+03:00
казань
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижнекамск
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", — говорится в релизе.Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.Утром в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, с 13:00 до 16:05 мск силы ПВО сбили над территорией России 18 украинских дронов, в том числе над соседней с Татарстаном Ульяновской областью.
https://ria.ru/20250624/samara-2025059152.html
казань
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казань, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, безопасность
Казань, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижнекамск, Безопасность
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Росавиация: в Казани и Нижнекамске ввели ограничения в аэропортах

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для полетов, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", — говорится в релизе.
Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
Утром в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, с 13:00 до 16:05 мск силы ПВО сбили над территорией России 18 украинских дронов, в том числе над соседней с Татарстаном Ульяновской областью.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
Вчера, 12:11
 
КазаньМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)НижнекамскБезопасность
 
 
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